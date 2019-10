Star Trek: Picard, la serie tv debutterà a Gennaio!

Dal New York Comic Con apprendiamo che la nuova serie tv Star Trek: Picard debutterà all'inizio del prossimo anno, precisamente il 24 Gennaio 2020

Dal New York Comic Con apprendiamo che la nuova serie tv Star Trek: Picard debutterà a Gennaio. Nello show televisivo vedremo nuovamente Sir Patrick Stewart nei panni del capitano Jean-Luc Picard come possiamo ben vedere nel full trailer rilasciato proprio in questi giorni da Amazon Prime Video.

In Italia la serie tv verrà distribuita su Amazon Prime Video, dove vedremo gli episodi in differita rispetto agli Stati Uniti dove saranno trasmessi su CBS All Access ogni giovedì a partire dal 24 Gennaio 2020, mentre in Italia arriveranno il giorno dopo.

Tra gli attori che hanno preso parte al progetto, nel full trailer vediamo Isa Briones (Dahj), Santiago Cabrera (Cristobal “Chris” Rios), Michelle Hurd (Raffi Musiker), Alison Pill (Dr. Agnes Jurati), Harry Treadaway (Narek) e Evan Evagora (Elnor)

La serie tv è prodotta non solo da CBS Television Studios ma anche da Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Michael Chabon, Akiva Goldsman, James Duff, Patrick Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi, Aaron Baiers (Secret Hideout) è co-produttore esecutivo e Kirsten Beyer. Hanelle Culpepper ha, invece, diretto i primi due episodi di questa prima stagione in arrivo il 24 Gennaio 2020.

La prima stagione di Star Trek: Picard sarà composta da dieci episodi e sarà ambientata nel 2399, ben venti anni dopo le vicende raccontate in Star Trek: The Next Generation. Il capitano Picard in questa nuova story line sarà un uomo profondamente cambiato rispetto a quello che abbiamo imparato a conoscere, e dovrà fare sicuramente i conti con le proprie scelte. Ma, come afferma Jean-Luc Picard nel trailer “Il passato è scritto. Ma noi… possiamo scrivere il futuro”!