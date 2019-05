Star Trek: Picard si mostra nel suo primo teaser trailer

Amazon Prime Video ha diffuso la locandina ufficiale e il primo teaser trailer dell'attesissima serie Star Trek: Picard. La serie vedrà il ritorno di Sir Patrick Stewart nei panni di Jean-Luc Picard, a distanza di 17 anni dal termine dall'ultima apparizione in Star Trek: La Nemesi.

Il breve teaser ci mostra uno scenario agreste, dove vediamo filari di viti e apprendiamo da una voce femminile che 15 anni fa, Picard guidò un’importante missione di soccorso salvando molte vite. Ma proprio questa missione ebbe conseguenze inimmaginabili che avrebbero fatto perdere la fiducia in se stesso e negli altri a colui che fu ammiraglio della Flotta Stellare. Dopo aver preso congedo dalla sua posizione militare ora Picard vive una vita semplice, come viticultore, lontano da tutto e da tutti.

Star Trek: Picard sarà trasmessa in Italia in streaming su Amazon Prime Video.

La serie è prodotta da CBS Television Studios in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment.

Alex Kurtzman, Michael Chabon, Akiva Goldsman, James Duff, Patrick Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi, Aaron Baiers (Secret Hideout) è co-produttore esecutivo e Kirsten Beyer supervising producer. Hanelle Culpepper, già alla regia in Star Trek: Discovery, dirigerà i primi due episodi della serie.

Il cast, oltre a Stewart, comprenderà anche Alison Pill, Michelle Hurd, Evan Evagora, Isa Briones, Santiago Cabrera e Harry Treadaway.