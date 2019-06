Star Trek: Picard, vedremo ancora Brent Spiner nei panni di Data?

Dopo le molte voci di corridoio che si sono susseguite negli ultimi mesi, finalmente sono arrivate alcune notizie ufficiali in merito al nuovo film Star Trek: Picard. Non mancano in queste ore, alcune indiscrezioni in merito ad un probabile ritorno di Data, interpretato da Brent Spiner.

Dopo le molte voci di corridoio che si sono susseguite negli ultimi mesi, finalmente sono arrivate alcune notizie ufficiali in merito al nuovo film Star Trek: Picard. Dopo l’uscita del primo teaser trailer, molti dei dubbi che tormentavano i fans della serie TV sono stati cancellati. Tra le varie conferme, la più importante è che assisteremo al ritorno del capitano della nave stellare: Jean-Luc Picard, interpretato da Sir Patrick Stewart. In Star Trek: Picard vedremo un Jean-Luc molto più anziano intento a condurre una vita “relativamente” tranquilla, tra campagna e vigneti di famiglia.

Nelle ultime ore, non sono mancati però alcuni rumor e indiscrezioni in merito ad un altro personaggio che abbiamo conosciuto nel corso della saga di Star Trek, ossia Data interpretato dall’attore Brent Spiner. Gli appassionati della serie TV ricorderanno bene Data: è un androide che svolge il ruolo di secondo ufficiale dell’astronave stellare. Con l’arrivo di Star Trek: Picard, molti fans vorrebbero vedere il ritorno di Brent Spiner nei panni di Ufficiale, sull’Enterprise. Ebbene, tutti sapranno che Data ha sacrificato la sua vita da androide per poter mettere in salvo quella degli 800 membri che si trovavano a bordo della navicella spaziale.

E se Data tornasse in qualche apparizione in Star Trek: Picard? Nelle ultime ore sono molte le voci di corridoio che stanno circolando in merito al probabile ritorno del personaggio interpretato da Brent Spiner. Voi cosa ne pensate? Come reagireste nel vedere ancora una volta Data indossare l’uniforme della Flotta Stellare? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.