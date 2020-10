Star Trek: Prodigy, annunciato il ritorno del Capitano Janeway

Alex Kurtzman, Dan Hageman e Kevin Hageman iniziano a svelare i primi dettagli su Star Trek: Prodigy. La prima grande novità legata a questo show animato per bambini sarà il ritorno del Capitano Kathryn Janeway, già nota per il ruolo da protagonista nella serie Star Trek: Voyager.

La serie Prodigy seguirà le peripezie di un gruppo di ragazzi entrati in possesso di una nave della Flotta Stellare abbandonata. Il gruppo utilizzerà la nave per intraprendere una nuova avventura in grado di donare a ciascuno di loro crescita e consapevolezza di sé.

Ovviamente i ragazzi non saranno lasciati a loro stessi, infatti Star Trek: Prodigy introdurrà una figura adulta e con esperienza che possa guidare il giovane equipaggio là dove nessuno è mai giunto prima. A ricoprire questo ruolo aspirazionale, che possa ispirare i giovani protagonisti a diventare adulti straordinari, sarà il Capitano Janeway, un capitano in grado di incarnare allo stesso tempo il rigore e la perfezione che ci si può aspettare da un ufficiale della Flotta Stellare, ma al contempo sia in grado di fuori dagli schemi.

La notizia del ritorno di Janeway farà sicuramente la felicità degli appassionati del franchise, in particolare quelli di Voyager, tuttavia l’annuncio è stato ancor più speciale poiché a dare la voce alla versione animata dell’iconico capitano sarà Kate Mulgrew, l’attrice che ne ha vestito i panni per sette stagioni.

Mulgrew inizialmente non era sicura di voler riprendere il ruolo, poiché sentiva di aver investito nel personaggio tutta se stessa e non pensava che una nuova apparizione, per di più animata, di Janeway potesse aggiungere alcunché. Tuttavia nonostante queste prime incertezze l’attrice ha cambiato idea quasi subito, pensando a quanto amasse doppiare i personaggi e che questa occasione le concedesse l’opportunità di donare nuove sfumature al personaggio.

Per Mulgrew vi sarebbe inoltre una forte implicazione morale nel far ricomparire il suo personaggio in una serie come Prodigy: con Voyager Janeway è stato il primo capitano donna e ora lo stesso personaggio sarà una il punto di riferimento di tutti i bambini che guarderanno lo show.