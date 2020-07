Star Trek: Prodigy la nuova serie animata di Nickelodeon

Nickelodeon ha annunciato il titolo della nuova serie animata: Star Trek: Prodigy. Sono passati ormai quindici mesi da quando la CBS Eye Animation Productions aveva annunciato lo sviluppo di una serie animata spin-off di Star Trek incentrata sui bambini. Poco dopo il primo annuncio i media hanno stuzzicato i fan lasciando trapelare indizi e ipotesi, il primo dei quali in un’intervista allo sceneggiatore e regista di Star Trek Alex Kurtzman sul Wall Street Journal, ripreso poi in un pezzo del Los Angeles Times a Giugno, ma la nuova serie Star Trek: Prodigy ha finalmente avuto la propria presentazione ufficiale durante l’evento Star Trek Universe tenutosi al San Diego Comic Con @Home.

Anche se ancora non sono state rivelate notizie sul casting né sono state mostrate tavole della serie animata targata CG, lo studio d’animazione ha svelato il logo di Star Trek: Prodigy, in cui Prodigy è scritto con sfumature multicolore ed include la stella simbolo di comando della Flotta Stellare. Come anticipato già ad Aprile 2019 la serie seguirà le avventure di un gruppo di adolescenti fuorilegge che scoprono una nave della Flotta Stellare abbandonata e la usano per cercare “avventura, significato e salvezza”. Lo scorso Ottobre Alex Kurtzman, in un’intervista a Trekcore (che potete leggere qui), ha confermato che Star Trek: Prodigy, come Lower Decks prima di lei, è stata confermata per due stagioni iniziali.



Secondo l’annuncio ufficiale Star Trek: Prodigy sarà sviluppata da Kevin e Dan Hageman (“Trollhunters” e “Ninjago”) e supervisionata da Ramsey Naito, Vice presidente esecutivo dell’Animation Production and Development di Nickelodeon. La serie animata che espanderà l’Universo di Star Trek debutterà in esclusiva su Nickelodeon nel 2021. La serie sarà prodotta dalla CBS Eye Animation Productions, dalla Secret Hideout, parte dei CBS Television Studios, e dalla Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Heather Kadin, Katie Krentz, Rod Roddenberry e Trevor Roth saranno i produttori esecutivi insieme a Kevin e Dan Hageman. Aaron Baiers avrà il ruolo di co-produttore esecutivo.

Star Trek: Prodigy si unirà al franchise sempre più in espansione di Star Trek come primissima serie rivolta ad un pubblico più giovane. La serie si andrà ad aggiungere alle già note produzioni di successo Star Trek: Picard, Star Trek: Discovery, la serie animata Star Trek: Lower Decks, l’imminente Star Trek: Strange New Worlds ed una serie, in via di sviluppo, basata sulla Sezione 31 con Michelle Yeoh sulla piattaforma CBS All Access.

Anche se non è ancora stato annunciato un programma ufficiale per Star Trek: Prodigy, lo studio di produzione ha confermato formalmente che il debutto della serie è previsto per il 2021 esclusivamente su Nickelodeon e che è stato pensato “per una nuova generazione di fan.”