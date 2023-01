Nonostante i fan di Star Trek stia attendendo con ansia la terza ed ultima stagione di Picard, non si può ignorare come il ritorno di Star Trek sul piccolo schermo sia dovuto principalmente a Star Trek: Discovery. Inizialmente criticata dai fan più intransigenti, il ritorno nell’ultima frontiera dello spazio al fianco di Michael Burnham (Soneqa Martin-Green) è stato il punto di partenza per una nuova vita del franchise, che ha condotto non solo alla produzione di ben quattro stagioni, ma anche alla nascita di un apprezzatissimo spin-off, Strange New World. Parte di questo nuovo affresco narrativo di Star Trek avrebbe dovuto essere un secondo spin-off nato da Discovery, un’assenza che aveva temere la sua cancellazione, un pericolo apparentemente scongiurato visto che recentemente si è nuovamente parlato di Star Trek: Section 31, ancora in sviluppo.

Lo spin off di Star Trek, Section 31, è ancora in sviluppo

Parlando con TVLine, la responsabile della programmazione di Paramount Streaming, Tanya Giles, ha confermato che ci sono ancora possibilità per la serie, limitandosi tuttavia a un laconico ‘E’ ancora in sviluppo’. Un messaggio criptico, considerato che l’annuncio risale alla fine della prima stagione di Star Trek: Discovery, basandosi sulla figura dell’Imperatrice Georgiou, interpretato da Michelle Yeoh e mostrando la nascita della temuta Sezione 31 della Flotta Stellare.

Star Trek: Section 31 è ancora in sviluppo, dunque, ma l’attesa potrebbe esser ancora lunga, secondo quanto detto in passato da Julie McNamara, executive di CBS All Access:

“Alcune serie possono essere considerate come rimpiazzi anziché arricchimenti di franchise”

Questa affermazione può fare supporre che la futura Star Trek: Section 31 potrebbe comparire solamente al termine di Star Trek: Discovery, nonostante raccontare la nascita di questa organizzazione dai metodi brutali possa rappresentare l’ennesimo tentativo di mostrare un aspetto inedito della galassia creata da Gene Roddenberry.

All’interno della cronologia di Star Trek, la Sezione 31 è una presenza inquietante che risale proprio ai tempi della fondazione della Federazione, quando venne creato una divisione top secret di agenti che, muovendosi nell’ombra, venivano incaricati di eseguire black ops non sempre in linea con i principi della Federazione. In serie come Deep Space Nine e Enterprise la presenza della Sezione 31 è sempre stata utilizzata per creare una sorta di contrapposizione tra il lato meno nobile della Federazione e l’idealismo dei protagonisti della serie.

In Star Trek: Discovery, la Sezione 31 viene coinvolta quando l’Imperatrice Georgiu, versione proveniente dall’Universo dello Specchio del capitano Filippa Georgiu, viene arruolata da questa organizzazione segreta, divenendo un’agente operativa come abbiamo visto nella seconda e terza stagione della serie. Dopo lo slittamento temporale dell’equipaggio della Discovery, traslato 900 anni nel futuro, la Sezione 31 e l’Imperatrice Georgiu non sono più stati coinvolte nella serie, lasciando i fan in attesa dell’annunciata serie. Considerati i numerosi eventi in cui la Federazione si è scontrata tra il suo idealismo e le necessità di affrontare le esigenze della politica intergalattica, una serie dedicata alla Sezione 31 potrebbe rivelarsi uno dei modi più originali per esplorare il mondo di Star Trek da una prospettiva completamente diversa.