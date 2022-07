Il vasto universo di Star Trek continua a espandersi sul piccolo schermo. Durante il San Diego Comic-Con è stato annunciato che la seconda stagione di Strange New Worlds, show con protagonista Anson Mount nei panni del capitano Christopher Pike, avrà un crossover con la serie animata Lower Decks.

Strange New Worlds avrà un crossover con la serie animata

Per promuovere l’incontro tra le due serie sono intervenuti Jack Quaid, star di The Boys, e Tawny Newsome, rispettivamente le voci dei guardiamarina Boimler e Mariner in Lower Decks. L’episodio crossover, in arrivo nel 2023 su Paramount+, sarà un misto tra live action e animazione. A dirigerlo ci penserà Jonathan Frakes, veterano del franchise di Star Trek.

Lower Decks è una serie animata per adulti, ambientata durante l’ultima parte dell’era di The Next Generation, un anno dopo gli eventi del film Star Trek: Nemesis. Si concentra sull’equipaggio di supporto di una delle navi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos, nel 2380. La serie ha avuto due stagioni ed è già stata rinnovata per una terza, in arrivo il 25 agosto.

The animated cast of ‘STAR TREK: LOWER DECKS’ will play live-action versions of their characters in ‘STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS’ Season 2 for a crossover episode. #SDCC pic.twitter.com/V7g6oA3HeZ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 23, 2022

Strange New Worlds funge invece sia da spinoff di Star Trek: Discovery sia da prequel di Star Trek: The Original Series: è infatti ambientata durante il periodo in cui il capitano Pike è al comando della Enterprise, prima che James T. Kirk prendesse poi le redini. La prima stagione ha debuttato quest’anno con 10 episodi, mentre non si conosce la data di uscita della seconda.

Entrambe le serie sono arrivate in Italia su Amazon Prime Video. Al Comic-Con si è parlato anche di Star Trek: Picard, show incentrato sulle gesta del mitico capitano interpretato da Patrick Stewart, che giungerà al termine nel 2023 dopo tre stagioni. Dal primo trailer mostrato si evince il grande ritorno nostalgico dell’equipaggio di The Next Generation per la goia dei fan storici del franchise.