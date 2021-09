Star Trek: Strange New Worlds, primo video svela la nuova Uhura

In occasione dello Star Trek Day celebrato ieri in tutto il mondo e con una serie di iniziative da Paramount+, è stato diffuso un video di presentazione che svela il castdi Star Trek: Strange New Worlds fra cui la nuova Uhura che sarà interpretata dall’attrice Celia Rose Gooding. Non si tratta dell’unico personaggio “storico” che ritornerà in questa serie “prequel” della serie classica di Star Trek.

La nuova Uhura e i “ritorni” in Star Trek: Strange New Worlds

Celia Rose Gooding raccoglie l’importante testimone come nuova Uhura di Nichelle Nichols che interpretò il personaggio in The Original Series e di Zoe Saldana che lo interpretò nella trilogia di J.J. Abrams. Dalla The Original Series però ritorneranno anche altri personaggi con volti ovviamente nuovi, si tratta di Jess Bush che interpreterà l’infermiera Christine Chapel (interpretata originariamente da Majel Barrett), Babs Olusanmokun che interpreterà il Dott. M’Benga (interpretato originariamente da Booker Bradshaw).

Ritorneranno invece i protagonisti: Anson Mount nei panni del Capitano Christopher Pike, Rebecca Romijn in quelli di Numero Uno e Ethan Peck in quelli di Spock.

Compariranno ovviamente anche nuovi personaggi: Christina Chong interpreterà La’an Noonien-Singh (attenzione al cognome del personaggio uguale a quello del mitico Khan), Melissa Navia sarà il Tenente Erica Ortegas e Bruce Horak sarà il misterioso Hemmer.

Eccovi il video:

Cos’è Star Trek: Strange New Worlds?

La serie è ambientata dopo la seconda stagione di Star Trek: Discovery, in cui vennero introdotti Mount, Romijn e Peck nei panni di Pike, Numero Uno e Spock. Si tratta quindi di un prequel rispetto alla The Original Series perché Star Trek: Strange New Worlds vedrà proprio il Capitano Pike al comando della U.S.S. Enterprise esplorare la galassia. Al momento non abbiamo altri dettagli sulla trama.

Star Trek: Strange New Worlds non ha ancora una data di uscita, né dove arriverà in Italia, ma in compenso sappiamo che la series premiere è stata scritta da Akiva Goldsman, Alex Kurtzman e Jenny Lumet. Goldsman e Henry Alonso Myers saranno gli showrunner della serie e lo stesso Goldsman ha diretto il primo episodio.

