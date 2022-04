La futura serie ambientata nel franchise di Star Trek, Star Trek: Strange New Worlds, svelerà il nome di Spock? Pur essendo uno dei personaggi più amati della saga, membro essenziale del primo storico equipaggio guidato da James T. Kirk, per anni il personaggio è sempre stato conosciuto come il ‘Signor Spock’, senza mai rivelare quale fosse il suo nome completo.

Che si tratti di Leonard Nimoy o Zachary Quinto, il vulcaniano è sempre stato presentato solamente come Spock, ma sembra che sarà Ethan Pech in Star Trek: Strange New Worlds a svelare il nome completo di Spock. All’interno di un poster della serie mostrato alla Mission: Convention di Chicago, come condiviso da TrekCore, l’immagine che vede Ethan Peck nei panni di Spock mostra il nome completo del personaggio: S’ch T’Gain Spock.

Pur non essendo mai stato menzionato sul piccolo o grande schermo, non è la prima volta che questo nome compare all’interno dell’universo di Star Trek. Nel romanzo Ishmael, scritto da Barbare Hambly nel 1985, veniva menzionato il nome completo di Spock. Questa rivelazione non implica che Spiock verrà chiamato con il suo nome completo in Star Trek: Strange New Worlds, ma sarà interessante, nel caso, scoprire quale sia la pronuncia del suo nome. All’interno di Star Trek non sono certo mancate le occasioni per sentire la lingua nativa di Spock, il vulcaniano, che dopo una serie di parole legate principalmente ad alcuni rituali nella serie classica, ha avuto maggior sviluppo nelle scene ambientate su Vulcano in Star Trek: The Motion Picture (1979), venendo esplorata e sfruttata maggiormente in lungo arco narrativo di Star Trek: Enterprise.

Il personaggio di Spock, interpretato da Nimoy, è l’unico a oggi ad esser comparso in entrambe le linee temporali di Star Trek, l’universo prime e la Kelvin-timeline originata dallo Star Trek di Abrams nel 2009. In Star Trek: Strange News sarà Ethan Peck a vestire nuovamente i panni del vulcaniano, a cui ha già prestato il volto in Star Trek: Discovery, serie di cui Strange New Worlds è uno spin-off.