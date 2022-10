Dopo tanta attesa da parte dei fan è finalmente arrivata sul mercato la Star Trek: The Motion Picture Director’s Edition, che porta a tutti gli appassionati un numero incredibile di contenuti esclusivi. Si tratta di un vero e proprio set da collezione pensato e prodotto per offrire la massima qualità esperienziale possibile a 360 gradi. Siete pronti a salire a bordo della U.S.S. Enterprise con William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley, George Takei, Nichelle Nichols, Walter Koenig e James Doohan? Bene preparatevi allora ad affiancare il Capitano James T. Kirk alle prese con una gigantesca nuvola aliena che ha appena distrutto tre potenti incrociatori Klingon!

Star Trek: The Motion Picture Director’s Edition è un’opera raffinata, adatta agli appassionati che cercano soltanto il meglio. Già dal primo contatto si percepisce di essere di fronte a un’edizione di pregio, grazie anche alla confezione con slipcase localizzata in lingua italiana. Al suo interno sono presenti ben 5 dischi contenenti la nuova Director’s Edition e la versione cinematografica di Star Trek – The Motion Picture, entrambe disponibili sia nel formato video 4K Ultra HD sia in Blu-ray. Oltre a questo, è presente inoltre anche un Blu-ray Bonus in grado di offrire tanti contenuti aggiuntivi mai visti prima.

Le sorprese non finisco però qui, dentro al cofanetto sono presenti anche numerosi gadget, alcuni di questi localizzati in lingua italiana, che siamo certi essere una vera chicca per i tutti gli appassionati collezionisti.

Il comparto video

Dovendo fare una comparativa dal punto di vista qualitativo, la nostra attenzione è stata maggiormente calamitata dalla versione del film denominata Director’s Edition, che sembra abbia ricevuto davvero una grande attenzione in fase di masterizzazione. Nello specifico, la Director’s Edition ha subito una ricostruzione direttamente dai negativi da 35 mm e il risultato di tale operazione è davvero ben visibile anche a un occhio non allenato. Il film porta sul piccolo schermo una serie di dettagli incredibili, in special modo nelle scene con i volti in primo piano. A onor del vero dobbiamo fare un plauso anche al comparto dedicato agli effetti speciali che, seppur siano frutto di tecnologie passate, risultano nitidi.

Tra le caratteristiche da aggiungere nella colonna dei pro c’è anche la grana, tipica dei film datati. In passato ci è capitato di visionare film rimasterizzati con una grana impastata, effetto delle manipolazioni digitali che hanno come obbiettivo la rimodernizzazione. Non è questo il caso. La Star Trek: The Motion Picture Director’s Edition propone si la massima qualità possibile, ma lo fa nel rispetto del tempo e della storia. Le manipolazioni in tal senso sembrano essere applicate in maniera molto limitata e poco invadente.

Passiamo ora al comparto dedicato alla colorimetria, che grazie alla tecnologia Dolby Vision riesce a dare il meglio di sé. Il film mostra una gradazione di colore vibrante senza però eccedere in saturazione. Nel concreto abbiamo trovato le immagini molto naurali e con un buon contrasto, grazie ai neri profondi.

Il comparto audio

Iniziamo ad analizzare il comparto audio facendo una doverosa precisazione, la traccia audio in lingua italiana è disponibile solo nel Blu-ray della Theatrical Version, per gli altri contenuti video sono disponibili invece i sottotitoli in italiano.

Fatta questa premessa, l’edizione vanta la presenza della tanto attesa traccia audio Dolby Atmos, in grado di mantenere attivi tutti i canali dell’impianto audio con grande costanza e regalare un’ottima spazialità generale. Su tutto spiccano i dialoghi, cristallini e sempre ben leggibili e direzionati, ma anche le splendide musiche. La traccia in questione risulta inoltre molto lineare anche se ascoltata da alto volume. C’è poi la traccia in Dolby TrueHD 7.1, che rispetto a quella Atmos mostra un po’ il fianco seppur riesca a difendersi molto bene. Infine, e questa è la nota dolente, la versione cinematografica di Star Trek in Blu-ray è dotata di traccia in lingua italiana in formato stereo, decisamente più debole rispetto a quanto offerto dalle altre codifiche precedentemente menzionate.

I contenuti aggiuntivi

Per quanto riguarda i contenuti aggiuntivi, sintetizzando all’estremo, la Star Trek: The Motion Picture Director’s Edition non ha rivali. Questa speciale edizione per collezionisti propone agli appassionati una quantità industriale di contenuti video inediti mai visti prima d’ora.

Preparatevi dunque a prendere parte a un viaggio alla scoperta del franchise, un viaggio che vede al centro, ad esempio, un documentario in alta definizione suddiviso in ben 8 parti della durata complessiva di circa 50 minuti. E poi ancora troverete, sempre in alta definizione, tre scene eliminate, le prove costume e i contenuti dedicati ai computer visti nel film. La lunga lista dei contenuti speciali continua poi con la presentazione degli storyboard che hanno guidato la produzione durante le riprese, tutto il processo dietro alla scrittura stessa del film, i trailer, gli spot Tv e molto, molto, altro ancora.

I gadget presenti nella Star Trek: The Motion Picture Director’s Edition

La Star Trek: The Motion Picture Director’s Edition è in alto nelle classifiche generali anche per la quantità di gadget proposti a tutti fan del franchise. Lo splendido cofanetto contiene infatti al suo interno le riproduzioni del materiale promozionale originale del 1979, composte da una serie di adesivi dalle grafiche POP, alcune cartoline con le scene iconiche del film, un poster con la locandina del film e infine un interessante booklet pieno di immagini del dietro le quinte e curiosità.

In conclusione

Per concludere, la Star Trek: The Motion Picture Director’s Edition è senza alcun dubbio un must have per ogni appassionato del genere. La qualità complessiva pone il prodotto ad altissimi livelli. Dal punto di vista tecnico, il comparto video ci ha soddisfatto pienamente e il lavoro di masterizzazione ha portato i suoi frutti nel rispetto delle tradizioni. Ottima anche la traccia audio Dolby Atmos e quella in Dolby TrueHD 7.1. Peccato invece per la versione cinematografica del film presente nel cofanetto, dotata della sola traccia audio a due canali. Ottimo il comparto dedicato ai contenuti aggiuntivi, in grado di offrire un altissimo minutaggio di curiosità dedicate alla produzione. Infine, questa Director’s Edition è anche ricca di gadget, cosa volere di più per gli amanti di Star Trek?