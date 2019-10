Star Wars: i giochi da tavolo per chi si sente un Jedi

Dieci e più giochi da tavolo a tema Star Wars. Sia che siate dei neofiti o degli esperti di boardgame qualcosa per voi esiste ed aspetta di arrivare sul vostro tavolo!

Dopo il rilascio del nuovo trailer per Star Wars: The Rise of Skywalker la voglia di intavolare una partita a qualche gioco da tavolo a tema Star Wars sicuramente sarà salita a molti di voi! In attesa di scoprire quali nuovi prodotti arriveranno sul mercato a tema “The Rise Of Skywalker” diamo uno sguardo a quelli già in commercio “rodati e provati” in modo da proporvi dei giochi di “sicuro divertimento”.

Star Wars non ha bisogno di presentazioni, vanta fan sparsi in tutto il mondo: tre generazioni unite trasversalmente dalle epiche gesta di improbabili eroi ed eroine, che passano ore a discutere di quale scena sia la più significativa o sulla complessità emotiva dei personaggi; maglie, zaini, mug, scarpe… Star Wars è ovunque! Esistono gadget di ogni forma, dimensione e per ogni tasca, ed esisto anche giochi per tutti i gusti: ecco qui la selezione dei migliori.

Era il 21 ottobre 1977 quando Guerre Stellari usciva nel sale italiane e ancora l’idea di rinumerare tutti gli episodi della trilogia a seguito dell’uscita nei primi anni 2000 della trilogia prequel era ben lontana.. anzi. a dire il vero non vi era neppure certezza che si sarebbero mai realizzati i due episodi successivi per completare la trilogia iniziale. Infatti all’epoca il film era intitolato semplicemente Star Wars ed il giovane George Lucas , sebbene avesse avuto avuto una formidabile idea con la creazione dell’universo e delle vicissitudini di Han, Leia e Luke, fece non poca fatica a trovare una ditta produttrice di giochi e giocattoli che volesse scommettere su battaglie galattiche e strane creature aliene per produrre prodotti commerciali.

La Lucas film alla fine si affidò alla Kenner/Hasbro, aziende che nei soli cinque mesi che separavano la firma per la cessione dei diritti e l’uscita del film non avevano il tempo materiale di dare vita ad una linea di giocattoli pensata da zero, ma non potevano nemmeno sprecare l’occasione del lancio del film nelle sale cinematografiche per spingere i loro prodotti e così decisero di adattare giochi già esistenti sfruttando la coinvolgente ambientazione di Star Wars e riutilizzando meccaniche e prodotti già graditi al pubblico.. strategia che si rivelò azzeccata, tanto da funzionare anche decenni dopo.

Giochi che sfruttano l’ambientazione

I giochi che sfruttano una meccanica consolidata nelle abitudini ludiche dei giocatori “vestendola” con tema Star Wars non sono da sottovalutare: permettono una completa attenzione nei dettagli della Saga senza doversi soffermare troppo sulle dinamiche di gioco e si rivelano degli ottimi entery level per gli appassionati delle Trilogie di ogni età ed introducono anche delle simpatiche “variazioni su tema” ottime per appassionati e collezionisti.

TIME LINE – STAR WARS EDITION

Senza dubbio il gioco più fedele ai film in circolazione: composto da centinaia di piccole carte con le scene dei film, la sfida è posizionare nella giusta sequenza di prima e dopo i diversi accadimenti, sembra semplice ma i dettagli metteranno in difficoltà anche i fan più preparati Ne esistono due versioni, una dedicata i film della prima trilogia ed una a quelli della seconda

DOBBLE – STAR WARS EDITION

Scatola di latta ultra compatta, facilmente trasportabile contenente 55 carte tonde e un regolamento con la spiegazione di 5 mini-giochi. Sembra un semplice gioco di immagini da riconoscere ma Dobble nasconde molto di più: è un gioco di sole immagini e dalle regole semplici, quindi adatto a bambini e abbatte le barriere linguistiche, sviluppa la coordinazione mano/occhio, nella versione s Star Wars diventa anche un esercizio di dizione , il caro Lucas ne ha inventati molti di nomi strani…

MONOPOLY – STAR WARS EDITION

Come Star Wars, Monopoly non necessita di presentazioni, anche se forse non tutti sanno che è stato inventato da una donna: Elizabeth Magie; nell’ultimo decennio il gioco ha subito molti rimaneggiamenti, dal tabellone verde acqua e Vicolo Stretto e Parco della Vittoria ne ha fatta tanta di strada, di versioni a Tema ne esistono per tutti i gusti, a tema Star Wars ne sono stati prodotti più di dieci versioni negli anni, per i film, le trilogie e gli spin off ma sicuramente il più accattivante è Monopoly Star Wars 40th anniversary edition impreziosito da sei pedine giocatore in metallo finemente dettagliate

CARCASSONNE – STAR WARS EDITION

Piazzamento tessere con galassie, asteroidi, nebulose e pianeti. Piazzamento Cloni o Jedi secondo semplici regole con lo scopo di accumulare il punteggio più alto in un gestionale che strizza l’occhio alla fortuna grazie alla modalità di pesca al buio delle tessere attraverso le quali ogni giocatore dovrà cercare di costruire la propria rotta spaziale più lunga o circondare un Pianeta di tessere spazio accumulando così punti che lo porteranno alla vittoria. Il classico Carcassonne incontra Star Wars rimanendo fedele alla meccanica originale e vestendola con le ambientazioni della tilogia.

Giochi per due giocatori

Perno centrale di ogni film è l’eterno scontro tra Bene e Male, Luce ed Oscurità, Jedi e Sith, quel delicato equilibrio che Anakin il Prescelto è chiamato a ristabilire è stato ben utilizzato in avvincenti giochi uno contro uno

STAR WARS ARMADA

I Giocatori vestiranno i panni di Generali al comando di una intera flotta di astronavi da battaglia e di numerosi squadroni di caccia stellari scendendo in campo al fianco dell’Impero o della sempre più audace ribellione. Le decisioni strategiche e tattiche saranno concitate e determineranno l’esito della battaglia spaziale. Nella scatola si avranno a disposizione un set di dadi dedicato, miniature dettagliate e dipinte con piedistalli inclusi e decine di carte e token. Un prodotto caratterizzato da materiali di pregio ed una grafica sopra la media. Star Wars Armada è un wargame per appassionati che assicura molte ore di gioco e che sarà in grado di soddisfare gli strateghi più esigenti.

STAR WARS DESTINY

Immaginate di poter creare una rosa dei migliori Ribelli che abbiano popolato ogni produzione di Star Wars, inclusa Ahsoka Tano di The Clone Wars, e di poter fronteggiare un team dei peggiori nemici che popolano l’universo di Star Wars. Immaginate anche di poter applicare condizioni sfavorevoli, miglioramenti e bonus…ecco tutto questo, e molto altro è Star Wars Destiny: un gioco di carte collezionabili un po deck building, un po gestione dei dadi alla portata di tutti con molte possibilità di personalizzazione del mazzo e delle strategie.

STAR WARS LEGION

Passiamo dalle carte alle Miniature, con Star Wars Legion ogni giocatore potrà assembleare il proprio esercito di Imperiali o di Ribelli e gettarsi nella battaglia. La comunità di giocatori in Italia è ben nutrita pertanto tornei o semplici ritrovi di giocatori per uno scontro all’ultimo laser sono presenti in ogni città. Nella scatola base oltre al regolamento ed alle truppe base di entrambe le fazioni sono disponibili anche i due protagonisti più iconici della saga: Luke Skywlker e Dart Vader.

STAR WARS X-WING

In questo gioco di miniature, belle, dettagliate e che soddisfano sia la vista sia il tatto, i giocatori saranno chiamati ad impersonare i piloti dei caccia stellari e delle astronavi che hanno reso celebre Star Wars grazie ai loro inseguimenti, combattimenti all’ultimo laser compreso il “mitico” X-Wing di Luke in grado di distruggere la gigantesca Morte Nera. Il gioco scorre fluido ed appassiona anche i neofiti risultando semplice e coinvolgente. X-Wing è il perfetto mix di strategia e velocità che conquista sia per le meccaniche sia per l’ambientazione.

Giochi per appassionati

Tra i tanti appassionati di Star Wars ci sono anche collezionisti e “puristi” del brand che tutt’ora si rifiutano di accettare la sostituzione di Sebastian Shaw con Hayden Christensen nella scena finale de Il ritorno dello Jedi. Fan attenti ad ogni dettaglio e per loro sicuramente un gioco a “tema” Star Wars sicuramente non basta. Per giocatori ed appassionati di questo tipo ci vuole un’esperienza avvolgente e coinvolgente che li renda per qualche ora abitanti di quella Galassia Lontana Lontana…

STAR WARS ASSALTO IMPERIALE

Mappe da esplorare e missioni da portare a termine insieme ad un manipolo di compagni Ribelli. Ogni giocatore sceglierà uno dei tanti personaggi disponibili e collaborando con il resto del team contrasterà, facendo guerriglia, l’Impero. Assalto Imperiale è un collaborativo “in dungeon” in tutto il suo splendore con miniature dettagliate, centinaia di token e decine di scenari. Giocabile sia in versione “tutti contro il gioco” sia con un giocatore ad impersonare l’Impero permette di vivere a pieno le atmosfere dei film.

STAR WARS REBELLION

Probabilmente è il gioco che tra tutti rispetta meglio l’evoluzione della storia delle varie trilogie con i suoi colpi di scena, gli intrighi ed i tradimenti. Caratterizzato sia da una componentistica di alto livello sia da meccaniche di gioco uniche e sviluppate al solo scopo di regalare ai giocatori un esperienza ludica totale ed immersiva. In Rebellion Il manuale di gioco è importante ed il regolamento è rigido ma lineare. Si tratta di un prodotto non adatto ad un giocatore occasionale ma garantisce una buona sfida per appassionati con molte ore a disposizione per intavolare una partita.

Da giocatori a protagonisti

Non solo giochi da tavolo o card game sono presenti sul mercato italiano per gli appassionati di Star Wars. Anche il mondo dei giochi di ruolo ha visto l’uscita di alcuni prodotti negli ultimi mesi per immergere al 100% nell’universo di Guerre Stellari i giocatori di tutte le età.

STAR WARS: IL RISVEGLIO DELLA FORZA

Ultimo, ma non meno importante, è il gioco di ruolo Star Wars:Il risveglio della Forza Beginner Game; il prodotto fra quelli elencati che forse più di tutti permetterà di immedesimarsi negli abitanti dell’orlo esterno ed in tutte le razze che popolano l’universo ideato da Lucas. Un gdr dal sistema innovativo con dadi dedicati dove l’unico limite è la capacità di immaginazione e di immedesimazione del gruppo di gioco. Ci sarà bisogno di quattro o cinque appassionati della saga attorno al tavolo per iniziare una partita e molte ore di gioco per portarla a termine ma il sistema particolarmente narrativo le farà scorrere piacevolmente.