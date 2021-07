Star Wars: Ahsoka, scelti gli attori per Ezra e Thrawn?

Con l’uscita della seconda stagione di The Mandalorian, i fan di Star Wars hanno potuto fare nuovamente la conoscenza di Ahsoka Tano in versione live-action, interpretata dall’attrice Rosario Dawson. L’impatto che il personaggio ha avuto all’interno dell’universo di Guerre Stellari ha convinto Disney e Lucasfilm a dare l’ok alla produzione di uno show a lei interamente dedicato.

Ora, attraverso una storia Instagram pubblicata dalla stessa Dawson (qui la notizia originale) sembra che la serie con attori in carne ed ossa di Ahsoka abbia trovato i suoi Ezra Bridger e Thrawn: Mena Massoud e Lars Mikkelsen sarebbero molto vicini a interpretare i rispettivi personaggi nella serie spin-off di Star Wars prevista su Disney+. Dalle poche informazioni rilasciate sino a questo momento, lo show dovrebbe essere incentrato sulla caccia della cavaliere Jedi a Thrawn, uno dei Grand’ammiragli al servizio dell’Impero Galattico, esperto comandante militare nonché stratega di enorme talento. Apparso unicamente nella serie animata Star Wars: Rebels, Ezra è invece un essere umano particolarmente sensibile alla Forza e appartenente al pianeta Lothal, unitosi ai ribelli nel tentativo di sconfiggere l’Impero una volta per tutte.

Mikkelsen ha già dato la voce alla versione animata di Thrawn in Rebels, tanto che un suo eventuale casting per interpretare il personaggio in live-action non sorprende più di tanto: in passato, Katee Sackhoff ha infatti doppiato la cacciatrice di taglie Bo-Katan Kryze prima di vestire i panni dello stesso personaggio nella seconda stagione di The Mandalorian. Oltre ad Ahsoka e all’imminente terza stagione dedicata alle avventure del mandaloriano, Lucasfilm ha in cantiere anche The Book of Boba Fett, Andor (prequel di Star Wars: Rogue One, qui a prezzo speciale) e lo show dedicato al personaggio di Obi-Wan Kenobi. Anche le serie The Acolyte e Lando sono attualmente in pre-produzione, a cui si aggiunge lo show animato A Droid Story e la serie antologica anime Star Wars: Visions, prevista a settembre di quest’anno.