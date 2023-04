Tales of the Jedi, la nuova serie antologica incentrata su alcuni dei personaggi più amati del vasto universo di Star Wars, tornerà ufficialmente su Disney+ con una seconda stagione. L’annuncio è avvenuto direttamente da Dave Filoni nel corso della Star Wars Celebration 2023, andata in scena dal 7 al 10 aprile in quel di Londra. La prima stagione, composta da sei episodi, è arrivata sulla piattaforma di streaming a ottobre dello scorso anno, ricevendo l’approvazione di critica e pubblico.

(L-R): Anakin Skywalker and Ahsoka Tano from "STAR WARS: TALES OF THE JEDI", season 1 exclusively on Disney+. .. 2022 Lucasfilm Ltd. & .... All Rights Reserved.

Tales of the Jedi, annunciata la seconda stagione

“Tales of the Jedi è stato molto divertente da realizzare, per questo ho deciso di lavorarci ancora” ha dichiarato un sorridente Filoni al pubblico presente alla convention. Nella prima stagione ci sono stati episodi che hanno raccontato l’infanzia di Ahsoka, il tempo trascorso con Anakin Skywalker durante l’era di Clone Wars e lo scontro con un Inquisitore dopo l’Ordine 66. Spazio anche a episodi incentrati sul Conte Dooku, uno dei personaggi più amati della trilogia prequel, che hanno esplorato il suo passato da nobile Jedi prima di cedere al lato oscuro della Forza, e a Qui-Gon Jinn, doppiato nella sua versione più giovane dal figlio di Liam Neeson. Al momento non sono stati annunciati i personaggi che faranno parte della stagione 2 dello show.

Tales of the Jedi è una serie animata antologica nata da un’idea di Filoni, già noto per aver dato i natali ad altre produzioni animate del franchise, come Clone Wars. Al centro della filosofia di Filoni, come confermato più volte dallo stesso sceneggiatore, c’è la convinzione che ogni storia raccontata, che sia film o animazione o declinata in altri media, sia comunque parte della continuity della saga, il che consente di ordire una ricca trama di eventi e avventure che possa sempre stuzzicare la curiosità di fan.

