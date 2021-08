Star Wars: annunciata una nuova serie con Qi’ra come protagonista

Star Wars ha recentemente annunciato una nuova serie con protagonista Qi’ra di Emilia Clarke. Star Wars: Crimson Reign, questo il suo nome, sarà un sequel di War of the Bounty Hunters e la seconda parte della trilogia di eventi di Star Wars pianificata dallo scrittore Charles Soule.

Quest’ultimo collabora con l’artista Steve Cummings nella serie in cinque parti, che vede Qi’ra salire al potere come leader della fazione criminale di Crimson Dawn durante l’era tra L’Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi.

Tutti i dettagli rilasciati da Charles Soule

Parlando con IGN, Soule ha anticipato che Crimson Reign rivelerà maggiori informazioni sul motivo per cui Qi’ra ha dato la caccia al corpo congelato di carbonite di Han Solo, mettendo così in moto gli eventi di War of the Bounty Hunters.

Queste sono state le sue parole:

“Avevo programmato di raccontare la storia che stiamo vedendo in War of the Bounty Hunters fin dai primi momenti in cui ho scritto, ovvero quando sapevo che avrei preso il controllo del titolo di Star Wars per la Marvel. Ma è stato davvero quando sapevo di avere un’arma segreta da dispiegare che i semi di Crimson Reign iniziarono a mettere radici nella mia mente con Qi’ra, l’ex amante di Han Solo e attuale leader del famigerato sindacato criminale di Crimson Dawn interpretata da Emilia Clarke in Solo: un film di Star Wars Story.”

Lo scrittore ha poi aggiunto:

“Mentre Qi’ra gioca un ruolo importante in War of the Bounty Hunters, quell’evento è davvero una storia di Boba Fett. Ho una storia più grande che racconterò con Qi’ra e Crimson Dawn, ed è tutto collegato ai motivi per cui ha dato il via proprio a War of the Bounty Hunters. Imparerete di più su questo nelle pagine conclusive di War of the Bounty Hunters #5, in uscita ad ottobre, e penso che i fan non abbiano idea di quanto sarà eccitante e nuova questa storia”.

Infine, per quanto Crimson Reign possa essere entusiasmante, questo è solo il capitolo centrale della più grande storia di Star Wars raccontata da Soule: