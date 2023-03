Il futuro del franchise cinematografico di Star Wars continua a brancolare nel buio. Variety ha annunciato che Rogue Squadron, spinoff diretto da Patty Jenkins, e il film ancora senza titolo diretto da Kevin Feige sono stati definitivamente archiviati. I progetti erano stati annunciati rispettivamente nel 2019 e nel 2020 e, date le circostanze, appare molto improbabile che possano essere ripescati in futuro.

Niente da fare per i film di Star Wars di Kevin Feige e Patty Jenkins

Una situazione abbastanza controversa se consideriamo come, soltanto alcuni mesi fa, Patty Jenkins avesse dichiarato di essere ancora impegnata con lo sviluppo di Rogue Squadron. Il film sarebbe dovuto uscire nelle sale il 23 dicembre di quest’anno, salvo poi essere rimosso dal calendario Lucasfilm. Sul progetto senza titolo di Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, non erano invece mai stati rivelati dettagli precisi. L’ultimo film della saga risale al 2019, ovvero L’ascesa di Skywalker, nono episodio del franchise nonchè terzo capitolo della nuova trilogia, molto discussa dai fan. Da allora Lucasfilm ha preferito concentrare le proprie risorse sul piccolo schermo con il debutto di The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi e altre serie di Star Wars su Disney+.

Continua, invece, la produzione del film di Star Wars diretto da Taika Waititi, ma c’è di più. Sempre secondo Variety l’attore e regista starebbe cercando di prendere parte attivamente al suo film con un ruolo importante. Non ci sono dettagli sulla finestra di lancio, ma Lucasfilm vorrebbe far uscire un nuovo film entro il 2025. Vanno avanti anche i film ancora senza titolo diretti rispettivamente da Damon Lindelof, showrunner di Watchmen, e Shawn Levy, regista dell’atteso Deadpool 3. Nuovi aggiornamenti potrebbero arrivare in occasione della Star Wars Celebration 2023 in programma dal 7 al 10 aprile a Londra.