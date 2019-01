Star Wars: arriva un nuovo manuale con 100 personaggi dettagliati per il gioco di ruolo

Per ogni personaggio sarà incluso non solo il suo profilo dettagliato ma anche molti suggerimenti per il suo utilizzo nelle proprie avventure. Verranno dettagliati i luoghi in cui è probabile incontrare questi PNG, le relazioni che li legano ad altri personaggi e saranno presenti molte idee per potenziali incontri; il tutto con l’obiettivo di dare ai Game Masters gli agganci di cui hanno bisogno per incorporare facilmente questi elementi nella propria campagna di gioco.

Allies and Adversarie raccoglierà i profili di ribelli eroici, malvagi imperiali e canaglie presi da tutte e tre le linee di gioco di Star Wars, insieme a diversi personaggi mai profilati prima. Questo manuale è una raccolta di PNG fondamentale: oltre 130 personaggi completamente sviluppati per l’ utilizzo in qualsiasi campagna di gioco di ruolo di Star Wars che si tratti di giocare a Edge of the Empire, Age of Rebellion o Force and Destiny!”

“La galassia è in tumulto . Nessuno può sfuggire alla Guerra Civile Galattica , specialmente alle truppe ed ai comandanti che si danno battaglia su innumerevoli mondi tra le stelle. I civili lottano per sopravvivere mettendo in campo sia mezzi legittimi sia illegali, mentre l’allargarsi della guerra minaccia anche la fauna selvatica in molti mondi. Sono questi individui, dai piccoli droidi ai potenti manipolatori della Forza , che decideranno l’esito della guerra e il futuro della galassia.

Di seguito alcuni esempi delle informazioni che saranno presenti nel manuale:

Faro di speranza

La lotta di Jyn Erso contro l’Impero è iniziata con la perdita dei suoi genitori in giovane età. In realtà, suo padre, Galen Erso, la mise su questa strada con la fuga della famiglia dalla sua servitù imperiale. Dopo che le forze imperiali hanno rapito Galen e ucciso la madre di Jyn, Lyra Erso, su Lah’mu, Saw Gerrera ha salvato e sollevato Jyn. Per otto anni, ha imparato a combattere e odiare l’Impero insieme agli insorti. Sebbene Jyn sia diventata un eccellente combattente, Saw l’ha abbandonata per proteggerla da coloro che desideravano avere accesso a suo padre e al suo lavoro.

Jyn tiene un basso profilo, vive sul Confine Esterno e usa numerosi alias, come Liana Hallik e Kestrel Dawn. È una incallita solitaria che non si fida di nessuno, quindi le interazioni con i giocatori saranno generalmente brevi e scortesi. Sebbene sia diventata una solitaria dopo essere stata abbandonata, le campagne ambientate prima della Battaglia di Yavin potrebbero trovarla al fianco di Saw Gerrera. Qualunque sia il momento in cui vorrai farla incontrare, Allies and Adversaries ti fornisce tutte le informazioni di cui hai bisogno, con statistiche complete e possibili agganci.

Potere illimitato

L’Imperatore Palpatine è praticamente l’unico responsabile della distruzione della Repubblica e della creazione dell’Impero Galattico … ma per la stragrande maggioranza della popolazione, è semplicemente il senatore di Naboo, salito alla ribalta e alla fine è diventato Cancelliere della Repubblica subito prima della Guerra dei Cloni.

Molti, ma non tutti, i cittadini galattici sarebbero inorriditi nel conoscere la vera identità di Palpatine come Signore dei Sith e nemico degli Jedi. Sarebbero ugualmente costernati nell’apprendere come abbia manipolato i rappresentati dei popoli per avere il comando e come abbia progettato le Guerre dei Cloni per assicurarsi la sua posizione in maniera stabile. Palpatine ha magistralmente architettato tutto senza che riuscisse a scoprire la verità.

Tutti sanno chi sia l’Imperatore, ma è importante ricordare che quasi nessuno sa cosa sia veramente. I personaggi dei giocatori dovrebbero temere l’Imperatore perché incarna un insondabile potere politico e militare e non solo a causa del suo legame con il lato oscuro della forza. Se sono abbastanza sfortunati da incontrarlo, impareranno presto che l’Imperatore viaggia quasi sempre con una schiacciante scorta militare. Anche evitando il contatto diretto, i suoi agenti sono apparentemente ovunque, e si dice che alcuni di essi siano in grado di usare la Forza. L’Imperatore potrebbe fare una comparsa pubblica a sorpresa se i giocatori si trovano in territorio Imperiale. Se poi uno dei personaggi è in grado di manipolare la Forza, potrebbe anche attirare l’attenzione del vero alter ego di Palpatine, Darth Sidious…

The Legendary Hunter

Considerato da tutti il miglior cacciatore di taglie della galassia, Boba Fett vive la vita per la quale suo padre lo ha cresciuto. Un clone identico di Jango Fett, Boba è stato addestrato dai migliori cacciatori di taglie sin dalla nascita, tra cui Jango Fett, Aurra Sing e Zam Wesell. Dopo un periodo passato in una prigione di massima sicurezza su Coruscant, a seguito di un fallito tentativo di vendicare Jango, Boba ha ripreso l’allenamento e alla fine ha rivendicato il titolo di suo padre come miglior cacciatore di taglie

Boba Fett è un cacciatore di taglie che è passato alla leggenda. Le storie delle sue azioni sono state raccontate e ingigantite nel corso degli anni, portando molti criminali alla resa solo alla vista della sua visiera a T e dell’armatura mandaloriana. Boba Fett è un uomo di grande volontà, apparentemente indistruttibile e capace di incessante ricerca: di solito pedina i suoi obiettivi intimidendo e annientando i testimoni fino a che non li raggiunge. In combattimento, usa il suo jetpack per attacchi rapidi e sorprende gli avversari con il suo arsenale di potenti armi integrate.

Parte della tribù

Gli Ewok sono una specie di bassi bipedi nativi della luna forestale di Endor. La livrea delle pellicce varia dal bianco al marrone e persino al nero, con qualche occasionale individuo con macchie o strisce. Sorprendentemente forti per le loro dimensioni, i cacciatori di Ewok sono in grado di battere gli avversari più grandi. Gli Ewok hanno una società tribale che vive in vasti villaggi costruiti sugli alberi delle foreste loro mondo. Sebbene il loro livello tecnologico non sia elevato, hanno imparato tecniche di costruzione avanzate e costruito grandi piattaforme, ponti e capanne tra i tronchi e i rami. Alcuni Ewok volano su alianti fatti di cuoio e liane, e per cacciare, gli Ewok hanno sviluppato un’ampia varietà di armi come lance, asce, archi, coltelli, reti e fionde, oltre a armi più grandi e complesse come arieti d’assedio e catapulte.

All’interno di questa sezione di Allied and Adversaries, i Game Master troveranno tutto ciò di cui hanno bisogno per aggiungere gli Ewok ad una campagna, incluse le statistiche per dare “vita” ad un Ewok Hunter e ad un Ewok Shaman, oltre alle informazioni complete per creare un personaggio di Ewok!

Allied and Adversaries verrà messo in commercio nel secondo trimestre dell’anno, ad un prezzo di vendita previsto di $ 39,95