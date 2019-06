Star Wars: Assalto Imperiale, arriva la nuova modalità Raid

Fantasy Flight Games ha rivelato una nuova modalità per il suo gioco di miniature Star Wars: Assalto Imperiale e per l'app Legends of the Alliance

Fantasy Flight Games ha rivelato una nuova modalità per il suo gioco di miniature Star Wars: Assalto Imperiale e per l’app Legends of the Alliance. Questa nuova modalità, chiamata Raid Mode, va a focalizzarsi più sulla tattica che sulla storia del gioco in se.

Da due a quattro giocatori potranno selezionare i propri eroi (dalla propria collezione), partendo con un po’ di esperienza e di crediti. Successivamente, dovranno affrontare una partita da 6 round con il solo obiettivo di raccogliere informazioni e sconfiggere i nemici. L’obiettivo principale sarà quello di completare questi obiettivi, oltre che (ovviamente) di sopravvivere.

L’applicazione Legends of the Alliance entra in gioco al termine della partita: i giocatori potranno condividere i propri risultati, avendo quindi la possibilità di entrare nella Hall of Legends. La prima missione, che inaugurerà questa nuova Raid Mode, sarà The Malastarian Outpost Raid, e vedrà la mappa composta da parti prese dai kit The Bespin Gambit e Tyrants of Lothal.

Per chi non avesse a disposizione i kit, sarà messo in vendita The Malastarian Outpost Raid Map, una confezione esclusiva che vedrà la mappa necessaria per questo Raid, al prezzo di 24.95 dollari.

Star Wars: Assalto Imperiale è un gioco da tavolo strategico da 2 a 5 giocatori, che lancia i giocatori nel mezzo della Guerra Civile Galattica tra Ribelli e Impero, esattamente dopo la distruzione della Morte Nera. Il gioco si divide in due modalità: campagna e skirmish. Nella prima, i giocatori potranno rivivere una storia ambientata nell’universo di Star Wars, mettendo un giocatore a comando dell’intera flotta imperiale contro i quattro giocatori che controlleranno i ribelli. La modalità skirmish, invece, viene riprodotto un combattimento tattico dove i vari giocatori dovranno competere uno contro l’altro, scegliendo tra le forze disponibili (Impero, Ribelli, Mercenari) e formando un deck.