Dopo il suo trionfale esordio con la prima stagione, Andor è divenuta una delle produzioni di Star Wars più amate dai fan. La serie, disponibile su Disney Plus, ha raccontato la prima parte del drammatico passato di Cassian Andor, il personaggio intepretato da Diego Luna comparso per la prima volta in Rogue One: A Star Wars Story, svelando ai fan della saga come sia nato questo cinico agente della Ribellione. Pur sapendo che la serie sarà composta solamente da due stagioni, i fan attendevano con ansia notizie in merito alla conclusione di questo arco narrativo, un’attesa che si è conclusa in queste ore, considerato che durante la Star Wars Celebration 2023 è stata annunciata la data di uscita della seconda stagione di Andor.

Ottime notizie dalla Star Wars Celebration 2023: la seconda stagione di Andor ha una data di uscita!

Andor è stata scritta da Tony Gilroy, già all’opera proprio per Rogue One, e racconta il passato di Cassian, mostrando come il nuovo ordine imposto dall’Impero abbia spinto questo uomo solitario dal passato turbolento ad entrare nella Ribellione. Apprezzata sia dai fan che dalla critica, Andor è stata giudicata una delle migliori produzioni recenti del franchise, lottando con The Mandalorian per il primato di miglior serie di Star Wars.

Questo entusiasmo, tuttavia, sarà messo a dura prova dalla seconda stagione della serie. L’exploit del primo arco narrativo ha lasciato i fan con alte aspettative per il seguito, consci anche di come questi episodi ci condurranno vero quanto raccontato in Rogue One. A tranquillizzare i fan è stato lo stesso Tony Gilroy:

Ora, io sono conscio che non solo la serie è stata accolta in modo ottimo e che i fanno la hanno apprezzato, ma so anche il perché è piaciuta. Questo è un altro strumento che abbiamo, grazie ai social media. Abbiamo ascoltato con molta attenzione sia il pubblico che la critica, e abbiamo compreso cosa funziona e cosa va migliorato

Affermazione che dovrebbe tranquillizzare, soprattutto dopo che durante la Star Wars Celebration 2023 è stata annunciata la data di uscita della seconda stagione di Andor, che arriverà su Disney Plus ad agosto 2024.

