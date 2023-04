In occasione della recente Star Wars Celebration 2023, sono state presentate ai fan una nuova serie di action figure, veicoli e articoli per roleplay tratti da film, fumetti e serie animate della galassia di Star Wars.

Le novità Hasbro 2024 presentate alla Star Wars celebration 2023

Tra le nuove action figure presentate, spicca quella di Cad Bane, il noto cacciatore di taglie che ha fatto la sua comparsa nella serie Star Wars: The Book of Boba Fett. La figura, alta 15 cm, presenta dettagli realistici e un’ampia gamma di accessori, tra cui armi e alleati, per aiutare i fan a rivivere le emozionanti battaglie e missioni della saga.

Oltre a Cad Bane, la serie The Black Series include molte altre action figure di personaggi famosi, come Darth Vader, Dart Maul, l’iconico Jabba, o il set set da 3 action figure da collezione di Star Wars The Black Series che richiama l’iconica scena del film in cui Luke Skywalker assiste all’apparizione dei fantasmi di Forza di Anakin, Obi-Wan e Yoda.

Foto: ©Hasbro

E poi ancora troviamo Krrsantan, l’imponente Wookie, ma anche un piccolo R2-D2 ispirato al personaggio di Star Wars: Il ritorno dello Jedi. Fiore all’occhiello di queste novità è senza alcun dubbio il set contenente il caccia stellare N-1 Naboo risalente all’era della Repubblica utilizzato come veicolo del Mandaloriano e del trovatello Grogu. Inoltre, Hasbro ha annunciato che la serie The Black Series includerà anche articoli per roleplay, tra cui spade laser e caschi di personaggi.

Foto: ©Hasbro

Questa nuova serie di proposte della linea Black Series rappresenta dunque un nuovo capitolo nella tradizione ultra quarantennale di Star Wars, offrendo ai fan la possibilità di collezionare le loro action figure preferite e di creare nuove avventure nella galassia lontana lontana.

Hot Toys festeggia Star Wars con due nuove action figure

AncheHot Toys si è unita ai festeggiamenti del franchise di Star Wars, proponendo due novità estremamente iconiche! La prima è quella dedicata alla figure in scala 1/6 di Darth Vader, direttamente tratta da Star Wars –Episodio VI: Il ritorno dello Jedi. La figure è dotata di 30 punti si sondo alle articolazioni, di un casco di nuova concezione con occhi mobili, di spade laser a LED alimentate tramite USB e di LED luminosi posti sul pannello del petto e cintura. La figure viene inoltre proposta con a corredo numerosi accessori e una base espositiva.

Foto: ©Hot Toys

La seconda proposta, sempre in occasione del 40° anniversario di Star Wars – Episodio VI: Il ritorno dello Jedi, è la nuova figure in scala 1/6 dedicata a C-3PO. La figura in metallo pressofuso sarà dotata di 26 punti di articolazione e includerà numerose mani intercambiabili, occhi a LED illuminati (batterie incluse), un Salacious B. Crumb in scala 1/6 con cuscino e molto altro ancora.

Foto: ©Hot Toys

Le action figure da Indian Jones 5

Oltre alle novità dedicate all’universo Star Wars, alla Star Wars Celebration 2023 sono state presentate anche una serie di action figure dedicate al prossimo lungometraggio del franchise di Indiana Jones. Tra queste troviamo le riproduzioni, in uscita nel corso del 2023, di tutti i principali protagonisti del film. Ogni personaggio è dotato di snodi alle articolazioni e può quindi essere esposto in collezione con pose atte a riprodurre le scene più iconiche del film. Inoltre, a corredo, i personaggi dispongono di una serie di accessori aggiuntivi. Attualmente, i prezzi delle action figure in oggetto hanno un costo che varia dai 25 euro fino a circa 55 euro.

Per maggiori informazioni sui prodotti Hasbro, è possibile visitare il sito Hasbro Pulse.

L’offerta di Disney Plus