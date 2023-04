Alla Star Wars Celebration, durante i panel con i registi e il cast, Lucasfilm ha presentato i trailer delle serie animate Star Wars: Young Jedi Adventures (con tanto di proiezione speciale dei primi due episodi) e Star Wars: Visions 2. Protagonisti delle giornate anche Star Wars: The Bad Batch e Star Wars: The Clone Wars.

I trailer delle serie animate alla Star Wars Celebration

Il primo panel si è concentrato su Star Wars: Young Jedi Adventures, ambientato 200 anni prima della Minaccia Fantasma durante l’era dell’Alta Repubblica. Questa produzione narra le avventure dei giovani Jedi intenti a studiare le vie della Forza ed esplorare la galassia per apprendere le abilità necessarie per diventare Jedi. La serie debutterà su Disney Plus il 4 maggio.

Durante l’evento ha preso vita anche il panel su Star Wars: Visions, un’antologia di cortometraggi ispirati agli anime ambientati nell’universo di Star Wars. La serie debutterà su Disney Plus nel prossimo futuro.

Nel frattempo, ecco a voi i trailer ufficiali delle due serie:

The Clone Wars e The Bad Batch

Tra gli eventi presenti c’è poi stato quello per le celebrazioni del 15° anniversario della serie vincitrice dell’Emmy Star Wars: The Clone Wars. Il panel, che ha ricordato come è nata la serie, comprendeva il produttore Dave Filoni, il vicepresidente della produzione di animazione Athena Portillo, il montatore del suono Matthew Wood, il direttore artistico Kilian Plunkett e i doppiatori Dee Bradley Baker, Ashley Eckstein, Matt Lanter e James Arnold Taylor. Dave Filoni ha annunciato che si è divertito così tanto a creare la prima stagione di Star Wars: Tales of the Jedi che una seconda stagione è attualmente in produzione.

Infine spazio a Star Wars: The Bad Batch, che ha appena concluso la sua seconda stagione, ha visto la presenza nel panel dedicato del produttore Brad Rau, la scrittrice Jennifer Corbett, la produttrice Athena Portillo e le doppiatrici Dee Bradley Baker e Michelle Ang. I produttori hanno annunciato che la serie sarebbe tornata per una terza e ultima stagione nel 2024 per concludere la storia.

L’offerta di Disney Plus