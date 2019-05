Star Wars: Dark Side Rising in arrivo da USAopoly un boardgame collaborativo

USAopoly lancia il suo primo gioco in scatola collaborativo a tema Star Wars pensato per il mercato europeo

USAopoly e Disney Consumer Products UK annunciano un nuovo gioco in scatola cooperativo a tema Star Wars: Star Wars: Dark Side Rising.

L’antefatto su cui si baserà il gioco saranno gli eventi a che hanno portato alla formazione dell’Alleanza Ribelle e alla distruzione della prima Morte Nera in Episodio IV. I giocatori dovranno quindi collaborare per reclutare nuove forze per l’Alleanza Ribelle affinché la costruzione della temuta Morte Nera non avvenga.

Star Wars: Dark Side Rising sarà il primo gioco in scatola di USAopoly pensato principalmente per il mercato europeo e medio orientale e sarà caratterizzato da un gioco estremamente accessibile, che possa rivolgersi anche ai giocatori alle prime armi, in cui sarà presente una componente strategica che varierà a seconda del livello di difficoltà a cui si sceglierà di giocare.

Star Wars: Dark Side Rising sarà un gioco per 2-4 giocatori, adatto dai 10 anni in su, dalla durata di 45 minuti circa. Ogni partita comincerà assegnando ad ogni giocatore un determinato ambito di competenza all’interno della ribellione (Intelligence, Leadership, Supporto e Tattico). I giocatori dovranno coordinarsi per reclutare i personaggi iconici della saga (C-3PO, R2-D2, Obi-Wan Kenobi, Ammiraglio Raddus, Han Solo, ecc…) e organizzare le azioni delle proprie cellule ribelli in tutta la galassia.

Il centro del tabellone di gioco sarà dominato da un modellino 3D di Darth Vader, al comando delle forze imperiali e incaricato di supervisionare il completamento della stazione da combattimento. In una corsa contro il tempo i giocatori dovranno sconfiggere quanti più agenti nemici possibili, prima che la Morte Nera venga terminata, o che le forze ribelli siano annientate.

All’interno della scatola potrete trovare: il modellino 3d di Darth Vader, il tabellone Morte Nera, 51 asset card, il tabellone Base Ribelle, 17 dadi speciali, token missioni e alleanze, marcatori dei danni e delle operazioni.

Star Wars: Dark Side Rising avrà un prezzo di 49,95$ e sarà messo in commercio in Europa, Medio Oriente e Africa a partire da questo autunno. Usaopoly presenterà il gioco in anteprima durante DISTOY 2019, che si terrà a Londra dal 28 al 31 maggio.