Da diversi anni lo Star Wars Day è il giorno in cui fan da tutto il mondo celebrano la passione per la saga di Guerre Stellari. Il nome è in realtà un gioco di parole nato dall’assonanza de “May the Force be with you” con “May the fourth be with you” rendendo così il 4 Maggio di ogni anno una data simbolo per l’evento. Noi nerd lo sappiamo benissimo che in realtà il compleanno di Star Wars dovrebbe essere il 25 Maggio 1977 ma il gioco di parole è azzeccatissimo e ci sta pure bene. Lo Star Wars Day da semplice claim è diventato l’occasione per le aziende del settore per proporre di anno in anno le novità riguardanti il brand e dai collezionabili ai semplici giocattoli veniamo letteralmente invasi dalle proposte e solo la Forza può guidarci verso il gadget migliore che fa per noi. Per aiutarvi nella scelta abbiamo raccolto le proposte più interessanti

Star Wars Day Gadget | I migliori del 2021

Giocattoli Hasbro

Hasbro è un brand molto affermato tra collezionisti di giocattoli ma il loro target principale sono e saranno sempre i più piccini e quest’anno le proposte per i “piccoli padawan” sono davvero interessanti. Dalla linea Star Wars: Mission Fleet abbiamo scelto due caccia appartenenti all’alleanza ribelle e all’impero ( il caccia Tie e il mitico X-Wing) e la speeder bike guidata da Mando. Tra i giocattoli è presente anche una versione economica della Dark Saber, l’antica spada laser simbolo di potere per il popolo mandaloriano. Un altro giocattolo che ha venduto tantissimo nell’anno trascorso è il pupazzo animatronico di Grogu (Baby Yoda per gli amici). Questo piccolo alieno verde con le orecchie a punta è in grado di eseguire una serie di movimenti programmati e reagire alla voce, un vero must have per gli appassionati della serie.

Role Play Caschi e Spade laser

Ne abbiamo parlato abbondantemente nel nostro speciale dedicato (Spade laser e caschi di Star Wars | I migliori del 2021). Tra le proposte più recenti e interessanti della linea The Black Series di Hasbro vi sono il casco elettronico del protagonista della serie The Mandalorian (qui trovate la nostra recensione), Il casco dello Strormtrooper dotato di modificatore vocale e la nuovissima Dark Saber Force FX Elite con tecnologia led di ultima generazione.

Lego

Per Lego, Star Wars è davvero importante, ogni anno i set prodotti dall’azienda danese sono tantissimi e sempre bellissimi. Quest’anno tra le novità ci sono diverse proposte dalla linea caschi. Dopo aver prodotto il casco di Boba Fett e il casco dello stormtrooper è la volta del casco del signore dei Sith, Darth Vader e dello Scout Trooper. Non è proprio un casco ma viene abbinato a queste uscite è il droide sonda dell’Impero, dotato di arti meccanici è fornito di una serie di mattoncini trasparenti per simulare l’effetto di volo.

Funko

Anche per le mitiche Funko Pop ci sono un sacco di novità. Non riguardano soltanto i pupazzetti in vinile con il capoccione ma anche alcuni accessori ufficiali brandizzati Funko. Tra le figure troviamo molto interessante il Darth Vader nella camera di meditazione, il Sith Jet Trooper, Gar Saxon e la Principessa Leila. Se poi amate i Funko alla follia abbiamo da suggerirvi anche uno zainetto loungefly di Baby Yoda.

Abbigliamento e Accessori

Quale modo migliore di celebrare l’amore per Star Wars se non indossarne le magliette, felpe o accessori ufficiali? Nell’elenco che segue abbiamo raccolto le proposte più interessanti. Gran parte dell’attenzione è stata catalizzata dalla serie Disney Plus The Mandalorian ma vedrete anche voi che non mancano di certo i prodotti legati alla vecchia trilogia e qui cari lettori dovrete veramente attingere ai vostri poteri Jedi perché a dirla tutta sono una più bella dell’altra. Sono presenti anche una selezione di Borse, Zaini e trolley da viaggio che faranno rosicare di invidia i vostri amici.

Action Figure da collezione

Tra le action figure da collezione esistono una miriade di proposte ma quelle più interessanti per i collezionisti sono le repliche in scala 1/6 di Hot Toys, azienda di H.K. che da anni domina il mercato con le sue creazioni del tutto simili alle controparti cinematografiche, attenzione perchè una volta viste difficilmente potrete resistere al loro fascino.

Accessori Casa e Cucina

Quando la passione vi spinge al limite potreste ritrovarvi, senza accorgervene, con una collezione di tazze di Star Wars o con un porta coltelli a forma di Ala-X. Tra gli accessori più bizzarri e originali della Galassia lontana abbiamo scelto i migliori e li abbiamo elencati qui di seguito. La Casa non è solo cucina, è anche camera da letto e soggiorno e noi abbiamo scelto anche una serie di tessili e decorazioni per personalizzare al meglio la vostra tana da nerd, dei veri Must Have per ogni fan che si rispetti.

May the fourth be with you

Incredibile ma vero ma la frase che oggi viene universalmente utilizzata dai fan di Star Wars è stata coniata in realtà il 4 maggio 1979 per Margaret Thatcher in tutt’altro contesto. Quando venne eletta Primo Ministro del Governo Britannico, il suo partito, fece pubblicare sui giornali la frase “May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations.” Chissà cosa ne penserebbe oggi Maggie sapendo che il suo augurio è diventato il simbolo di una giornata di festeggiamenti per i fan di una saga di fantascienza, a noi piace pensare che le avrebbe fatto piacere immaginandola con i capelli in stile principessa Leila.