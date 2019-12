Star Wars: Disney presenta una galassia di gadget!

Disney, per omaggiare al meglio l’uscita di Star Wars: l’Ascesa di Skywalker, ha deciso di annunciare una serie di gadget a tema Guerre Stellari. Tra le varie novità spiccano C-3PO fatto in Swarovski e un action figure interattiva di R2-D2.

Iniziamo subito con alcune idee per la cucina di tutti gli appassionati di Star Wars. Disney ha annunciato che sono da oggi disponibili i barattoli ispirati all’ultima trilogia, un nuovo tappo per pottiglia a forma di BB-8, un set di pinze da BBQ che celebrano la spada laser di Luke Skywalker e una bottiglia d’acqua retrò. Gli appassionati del settore high-tech, invece, troveranno sicuramente interessanti una cassa bluetooth Sith Trooper e un Power Bank dei Sith per i veri Signori del Male.

Per quanto concerne le action figure, Disney – come anticipato – ha stretto una partnership con Swarovski per portare nelle case degli appassionati C-3PO in cristallo, venduto al prezzo di 249 euro. I meno interessati a quest’ultima trovata saranno sicuramente emozionati nell’acquistare un action figure di R2-D2 oppure una di BB-8, disponibili entrambi a 40 euro.

I più piccoli saranno sicuramente felici di giocare a un nuovo set ispirato al bellissimo Millennium Falcon, che include la coppia formata da Han Solo e Chewbacca. L’intero set è venduto a 75 euro.

Come se non bastasse, è disponibile al prezzo di 13 euro un action figure dedicato a Poe Dameron, mentre a soli 10 euro potete già acquistare la statuina di Rey. Chiudono il cerchio la spada laser di Rey e Kylo Ren, entrambe vendute a 35 euro.

Insomma, Disney ha intenzione di omaggiare nei migliori dei modi l’uscita di l’Ascesa di Skywalker, fissata per il prossimo 18 dicembre in tutte le sale cinematografiche. Ci farete un pensierino? Potete trovare tutte queste novità al sito ufficiale.