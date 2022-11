Star Wars e Studio Ghibli hanno collaborato attivamente per la prima volta per dare vita a Zen – Grogu and Dust Bunnies (“Zen – Grogu e i Conigli di Sabbia“). Si tratta di un cortometraggio della durata di 3 minuti realizzato da Studio Ghibli e interamente disegnato a mano. Ghibli è il celeberrimo studio di animazione giapponese fondato nel 1985, fra gli altri, da Hayao Miyazaki, l’animatore giapponese in assoluto più famoso all’estero. Grazie a questa prima collaborazione fra i due colossi dell’animazione è possibile, da oggi, poter ammirare il risultato della loro unione.

Star Wars e Studio Ghibli insieme per un corto su Baby Yoda

Grogu, meglio conosciuto anche da chi non segue The Mandalorian come Baby Yoda, è il piccolo protagonista di questo nuovo cortometraggio nato dall’unione di Star Wars e Studio Ghibli. Il corto è stato realizzato per celebrare i primi 3 anni di vita della serie The Mandalorian e ci mostra il nostro piccolo Grogu alle prese con alcuni giocosi coniglietti di polvere (noti anche come spiriti della fuliggine). Zen – Grogu and Dust Bunnies è diretto da Katsuya Kondo, celebre per aver creato lo “stile Ghibli” nelle animazioni e per aver realizzato le animazioni di anime come Occhi di Gatto e gli OAV di Devilman.

La colonna sonora del corto è a cura di Ludwig Göransson, già vincitore, nel 2019, del Premio Oscar per la migliore colonna sonora, grazie al suo lavoro sulle musiche di Black Panther. Anche se questa è la prima collaborazione tra Lucasfilm e Studio Ghibli, lo quest’ultimo ha distribuito le versioni inglesi dei suoi film attraverso la piattaforma Disney. Vi lasciamo qui di seguito l’annuncio ufficiale del corto su Grogu.

Zen – Grogu and Dust Bunnies, an Original short, is now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/QrG8OPmpBF — Star Wars | Andor & Tales of the Jedi On Disney+ (@starwars) November 12, 2022

Potete trovare Zen – Grogu and Dust Bunnies in esclusiva su Disney Plus, a questo indirizzo. Per usufruire di questi e tanti altri contenuti, potete acquistare Fire Stick TV direttamente qui su Amazon.