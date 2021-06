Star Wars: Emilia Clarke è entusiasta del ritorno di Qi’ra nei fumetti

Dopo essere scomparsa dalla vita di Han Solo alla fine di Solo: A Star Wars Story, Qi’ra è tornata come protagonista del mega-evento crossover Marvel Star Wars: War of the Bounty Hunters. A tal proposito, l’attrice Emilia Clarke si è dichiarata molto entusiasta di vedere come andranno le cose.

Durante un’intervista con ComicBook.com, infatti, alla star è stato chiesto cosa ne pensasse della reintroduzione di Qi’ra nella timeline di Star Wars dopo una lunga assenza. Queste sono state le sue parole:

“Significa davvero molto. Conosco il suo retroscena. Conosco la sua storia. Forse il film non è arrivato fino a quel punto, ma è stato davvero un onore e un privilegio far parte di quell’universo come attrice. Osservare il personaggio essere portato alle sue origini e riportarlo a casa dalla famiglia in quel modo, lo ha cementato nella storia. Non mi aspettavo di sentirmi così commossa da tutto questo”.

Nel film Qi’ra e Han, inizialmente, hanno cercato di sfuggire dalla loro condizione di servitù nei confronti della gangster Lady Proxima. Purtroppo, però, proprio Qi’ra viene arrestata all’ultimo momento. Da quel momento Han fa di tutto per riportarla indietro, fino a quando si imbatte involontariamente nella ragazza, ma questa volta con Chewbacca e Tobias Beckett mentre cercava di parlare con un cliente di Beckett Dryden Vos. Qui si scopre che Qi’ra non solo lavora per Vos, ma anche per la corporazione criminale di Crimson Dawn. Nonostante abbia aiutato Han e Beckett arrivando a uccidere Vos, Qi’ra alla fine decide di abbandonare Han in favore di Crimson Dawn e del suo leader Maul.

Tuttavia, il finale di War of the Bounty Hunters #1 ha rivelato che Qi’ra era la misteriosa figura incappucciata che ha rubato il blocco di carbonite di Han da Boba Fett, una decisione che ha portato Jabba the Hutt a mettere una taglia sulla testa di Boba. Quest’ultimo capisce subito che Qi’ra sta cercando di ringiovanire Crimson Dawn e vuole vendere Han a Hutt. Il crossover, per tale ragione, comprenderà tutti gli attuali titoli dei fumetti di Star Wars tra cui Star Wars, Darth Vader, Doctor Aphra e Bounty Hunters.