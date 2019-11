Star Wars: Episodio IX – Zorri Bliss si ispira ad un personaggio di Speed Racer

Star Wars: Episodio IX – L’Ascesa di Skywalker sta per giungere nelle sale cinematografiche e pertanto la campagna promozionale è più viva che mai. È proprio in questi momenti che vengono svelati alcuni dettagli importanti per far aumentare la curiosità e l’interesse da parte del pubblico e al riguardo ci ha pensato l’attrice Keri Russel a rivelare alcuni dettagli legati al suo misterioso personaggio, conosciuto come Zorri Bliss.

Nel corso di un’intervista con Town & Country, l’attrice ha dichiarato:

“Per me è stata molto interessante l’idea di non essere la protagonista del film. Con la maschera mi sentivo al sicuro oltre che una vera dura. Potevo andare in giro senza trucco. Non dovevo sentirmi in imbarazzo per niente e con nessuno. In pratica è il lavoro dei miei sogni: posso vedere tutti, ma nessuno può vedere me.”

I dettagli più importanti riguardano proprio la maschera. Si sa, la saga di Star Wars ha da sempre tratto ispirazione da una grande varietà di fonti, ma difficilmente si sarebbe potuto immaginare che il personaggio di Zorri Bliss potesse essere parzialmente ispirato da un personaggio di Speed Racer.

L’attrice, in un’altra intervista per Empire, ha così spiegato la ragione di questa somiglianza:

“C’era questo personaggio femminile che J.J. amava quando era giovane – penso che fosse in Speed ​​Racer o qualcosa del genere. Guidava una moto e aveva questo casco, simile al mio. Mi diceva sempre: ‘Non ho mai visto la sua faccia ed ero sempre ossessionato da chi fosse sotto la sua maschera.’ Fu la genesi del mio personaggio in Star Wars, perché J.J. ha sempre voluto scoprire chi ci fosse là sotto.”

Ricordiamo che Star Wars: Episodio IX – L’Ascesa di Skywalker arriverà nei cinema italiani il 18 dicembre.