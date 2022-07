Era il lontano 1999 quando usciì nelle sale Episodio I: La Minaccia Fantasma, film che avrebbe dato vita al nuovo ciclo narrativo di Star Wars al cinema. Le reazioni di pubblico e critica furono miste e nel corso degli anni non sono mancate pesante critiche ai nuovi lavori di George Lucas. Sulla questione è intervenuto di recente Ewan McGregor che ha spiegato pechè, a suo modo di vedere, la trilogia prequel è stata odiata dalla critica.

Ewan McGregor sul perchè la trilogia prequel è stata odiata

“Penso che i critici volessero sentirsi come quando avevano sette o otto anni, ritrovando la stessa struttura della trilogia originale, e a parer loro non sono riusciti a ottenerla” ha dichiarato l’interprete di Obi-Wan Kenobi ai microfoni di GQ. “Mi è rimasta questa reazione negativa per anni e soltanto quando ho iniziato a incontrare le persone che amavano Star Wars ho capito quanto importante fosse stata la trilogia prequel per loro”.

Ewan ha poi aggiunto di aver ammirato George Lucas per essere riuscito a fare un qualcosa di diverso, espandendo l’universo di Star Wars e facendo affezionare nuove generazioni di fan. Sulle critiche nei confronti della trilogia prequel era intervenuto anche Hayden Christensen, interprete di Anakin Skywalker/Darth Vader, spiegando come avesse inizialmente patito la reazione fredda della stampa.

I due attori sono tornati a vestire i panni dei rispettivi personaggi in Obi-Wan Kenobi, serie per Disney+ trasmessa a maggio. Nonostante fosse stata pensata come una serie stand-alone, secondo alcuni c’è la forte possibilità che venga annunciata in futuro una seconda stagione.

Dal punto di vista della timeline, dunque, ci sarebbe ancora spazio per nuove storie su Obi-Wan prima di arrivare alla versione di Sir Alec Guinness in Episodio IV: Una nuova speranza, ma la preoccupazione dei fan è quella di trovarsi dinnanzi a un qualcosa di forzato.