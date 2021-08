Star Wars: Galactic Starcruiser, prezzi e itinerario dell’hotel a tema

Star Wars: Galactic Starcruiser è stata definita da subito come un’esperienza interattiva unica per tutti i fan della galassia lontana lontana. Riservata ai visitatori del Walt Disney World Resort in Florida, l’hotel permette di vivere un’avventura lunga due giorni e due notti, in cui gli appassionati potranno esplorare gli angoli più remoti della galassia a bordo dell’incrociatore Halcyon. Si tratta di un’esperienza da vivere in prima persona, con tanto di personaggi a fare da contorno a una storia pensata per immergere ancora di più nel contesto tipico di Guerre Stellari.

Ora, Disney ha ora svelato ulteriori dettagli sul suo hotel a tema Star Wars: Galactic StarCruiser, con tanto di nuovo trailer che ne mette in mostra le sorprendenti peculiarità (lo trovate poco sopra). La compagnia ha inoltre confermato i prezzi base e le tipologie di pacchetto offerte ai visitatori (qui la notizia originale), in un periodo che va dal 20 agosto 2022 al 17 settembre 2022: una cabina per due ospiti è proposta al prezzo di $1.209 a persona (o $4.809 in totale), mentre una cabina per 3 ospiti (2 adulti e 1 bambino) verrà offerta a $ 889 a persona (o $ 5.299 in totale).

Per 4 ospiti per cabina (3 adulti, 1 bambino) il prezzo varierà invece a $ 749 a persona per notte (o $ 5.999 in totale). Ogni pacchetto vacanza per Star Wars: Galactic Starcruiser include un soggiorno di 2 notti in cabina o suite, intrattenimento definito “continuo, coinvolgente e interattivo”, in cui le tue scelte determineranno l’esperienza anche grazie all’utilizzo dell’app mobile Play Disney Parks. Cibo e bevande saranno offerte a bordo dello Starcruiser (escluse bevande alcoliche o cocktail speciali), oltre a un pasto veloce al Docking Bay 7 Food and Cargo o in altri luoghi selezionati presso i Disney’s Hollywood Studios.

I visitatori verranno invitati a entrate in una capsula spaziale, attraverso la finestra posta nella parte superiore si potrà osservare il viaggio che ci condurrà alla Halcyon, con tanto di salto nell’iperspazio. L’ingresso garantirà tra le varie cose un’esperienza che include attività come l’addestramento con la spada laser e una visita al ponte di comando dell’astronave per imparare come funzionano i sistemi di navigazione e difesa, proprio come i vari film della saga dedicata agli Skywalker (qui a prezzo speciale).