Star Wars: Galactic Starcruiser: procede spedita la costruzione dell’hotel di Star Wars

Sono state diffuse nuove immagini di Star Wars: Galactic Starcruiser, l’esperienza immersiva di Star Wars la cui apertura, all’interno di Star Wars: Galaxy’s Edge Walt Disney World Resort a Orlando, è prevista nel corso del 2021. Le immagini svelate mostrano gli arredamenti delle cabine che ospiteranno i viaggiatori della Halcyon, la nave da crociera galattica.

Star Wars: Galactic Starcruiser sarà un’attrazione unica nel suo genere, si tratterà infatti di un’esperienza della durata di due giorni e due notti, durante i quali i visitatori si ritroveranno a vivere la propria avventura personale nella galassia lontana lontana. Prevedendo il pernottamento incluso nell’esperienza, Galactic Starcruiser sarà un hotel, tuttavia la componente ludica di intrattenimento simile a quanto potrebbe avvenire in un gioco di ruolo dal vivo, lo renderà qualcosa di diverso da una classica struttura ricettiva tematizzata.

Gli ospiti della Halcyon, un vascello spaziale rinomato per il suo servizio e le rotte esotiche, avranno la possibilità di usufruire dell’accoglienza del personale di bordo, scoprire le meraviglie che può offrire la nave esplorandola a fondo, scendere a terra per escursioni a Black Spire Outpost su Batuu e riposare nelle lussuose cabine.

Star Wars: Galactic Starcruiser ospiterà due tipi di cabine, regular size cabin e le più lussuose “Captain’s Quarters”. Le immagini che sono state diffuse si riferiscono con buona probabilità ai render definitivi delle cabine regular e mostrano un ampio letto matrimoniale Quen Size e un letto a castello ricavato da due nicchie delle paratie della cabina. All’interno della stanza sarà possibile trovare anche un piccolo frigorifero e una cassaforte, mentre le finestre presenti nelle cabine mostreranno il panorama spaziale. Le concept art mostrano anche il corridoio di accesso alla cabina munito di vani in cui riporre i bagagli, che ragionevolmente conduce ai bagni delle stanze, uno schermo a muro con le informazioni di viaggio (o i canali televisivi Disney) e un tavolo a muro con sgabelli.

Star Wars: Galactic Starcruiser sarà un’esperienza alquanto esclusiva, secondo quanto annunciato nei mesi scorsi i due giorni e due notti di permanenza sulla Halcyon avranno un prezzo a partire da 3.300 dollari a persona, all’interno dei quali sarà incluso un servizio in tutto e per tutto simile a quello offerto su una nave da crociera con i pasti (colazione a buffet, pranzi e una signature evening dining con intrattenimento e spettacoli), un pass per Galaxy’s Edge e tutti i servizi di lusso dell’hotel.