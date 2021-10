Star Wars: Galaxy of Creatures, una nuova serie davvero bestiale!

Vi siete mai chiesti quali fossero le abitudini delle innumerevoli specie di strani e esotici animali che si incontrano all’interno dello sfaccettato universo di Star Wars? Se la risposta è si, Lucasfilm è pronta a soddisfare la vostra curiosità, annunciando Star Wars: Galaxy of Creatures, una serie di cortometraggi incentrati sulla bizzarra fauna che si vede nel franchise.

Star Wars: Galaxy of Creatures seguirà le avventure del droide segue il SF-R3 “Aree”, un membro della Società Galattica degli Appassionati di Creature, impegnato in un viaggio attraverso la Galassia, con lo scopo di imparare tutto quello che c’è da sapere sulla fauna selvatica. Cercando di insegnare nuovi trucchetti ai porg, o badando all’igiene dentale di un rancor, Aree cercherà di trovare delle risposte alle domande più frequenti sulle molteplici creature che abitano lo sterminato universo di Star Wars, dalle più sciocche a quelle più impegnate e complesse. Sono attualmente disponibili tre trailer di Star Wars: Galaxy of Creatures, uno ufficiale e altri due, con protagonisti rispettivamente i porg e i bantha di Tatooine.

Star Wars: Galaxy of Creatures sarà composto di 12 episodi, messo in streaming due episodi alla volta per settimana. Oltre a porg e bantha, potremo vedere il simpatico droide Aree alle prese anche con i blurgg, i charhound, le lucertole-scimmia di Kowak, i mynock, i nexu, i rancor, i tauntaun, i gatti takea, i voorpak e i wampa. Un bel po’ di simpatici animaletti, quindi!

Oltre all’annuncio della nuova serie, Lucasfilm ha anche pubblicato un PDF gratuito, contenente il Galactic Society of Creature Enthusiasts Activity Journal, un insieme di attività che le famiglie (questo è il main target della serie) potranno svolgere assieme mentre guardano gli episodi. Il libro contiene pagine da colorare, un labirinto, una ricerca di parole e altre attività, incluso un esclusivo certificato, che consente ai giovani fan di Star Wars di diventare membri onorari della Società Galattica degli Appassionati di Creature.

A Mattel Plush invece,è stato affidato il compito di dare “dare vita” ai vari animali presenti nella serie animata, tramite una nuova linea di giocattoli chiamata Star Wars: Galaxy of Creatures Stitchlings, che possono essere già preordinati sul sito ufficiale di Target. Il merchandise di Star Wars: Galaxy of Creatures, che comprende abbigliamento, accessori e articoli per la casa, potrà essere acquistato, come tutto il materiale inerente a Star Wars, anche tramite Amazon.