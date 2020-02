Star Wars: Harrison Ford rompe il silenzio riguardo il destino di Han Solo

Per anni, Harrison Ford ha espresso il desiderio di sacrificare il suo personaggio di Han Solo per il bene della saga degli Skywalker di Star Wars, ottenendo alla fine ciò che voleva in Star Wars: Il Risveglio Della Forza. Fino ad ora, l’attore non aveva ancora detto nulla a riguardo del destino del suo personaggio, ma in questi giorni pare essersi “confidato” con Jimmy Kimmel durante il suo show.

“Ho pensato che la sua utilità fosse stata esaurita, dissanguata ed era…beh, ero disposto a morire per la causa. Porta delle conseguenze“, ha condiviso Harrison Ford con Jimmy Kimmel durante il suo show live.”Nessuna buona azione rimane impunita“, ha poi scherzato.

Proprio come l’attore era disposto a far morire il suo personaggio, non ha lottato altrettanto per riportarlo indietro:”J.J. Abrams disse: ‘Questa è una buona idea. Io, J.J., ho deciso che questa è una buona idea e vorrei che lo facessi “,” Ford ha spiegato in dettaglio il ritorno. Quando Kimmel ha chiesto se l’attore si fidava di Abrams, Ford ha scherzato, “Tu non lo faresti?”

Lo stesso Abrams aveva precedentemente elaborato la decisione di riportare in vita Han Solo per avere una conversazione significativa con suo figlio sullo schermo, osservando che Ford sapeva che il ruolo del suo personaggio nel franchise generale aveva la precedenza sulle sue idee per il personaggio.

“Abbiamo avuto un incontro e abbiamo parlato di come sarebbe stato“, ha rivelato Abrams a Vanity Fair. “Harrison, che è una delle persone più fantastiche di sempre, è incredibilmente premuroso in tutto ciò che fa, tutto ciò che desidera è capire l’utilità del personaggio. “Qual è il mio ruolo?” Si trattava di sedersi con lui e spiegare quale fosse la nostra intenzione. Ne abbiamo parlato per un bel po ‘, gli ho inviato le pagine. Ha capito, e ovviamente, come avete visto, è stato meraviglioso. ”