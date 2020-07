Star Wars: in arrivo da Hasbro la Black Series Season 7

In queste ore, Hasbro famosissima azienda leader del settore giocattoli e collezionabili, ha annunciato la nuova linea ” Star Wars The Black Series 6 “, tratte dalla serie tv Star Wars: The Clone Wars Stagione 7. Le quattro figure annunciate sono: Ahsoka Tano, 332 ° Clone Trooper di Ahsoka, Mandalorian Loyalist e Mandalorian Super Commando. Queste tipo di action figure nel corso degli ultimi anni hanno subito un incredibile livello di dettaglio sempre più alto, raggiungendo un giusto compromesso con il pubblico per proporre all’utente un acquisto senza spendere folli cifre.



Star Wars: The Clone Wars è una serie animata in computer grafica, creata da George Lucas e prodotta dalla Lucasfilm Animation, trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti il 3 ottobre 2008 e successivamente approdata anche in Italia a partire dal 13 febbraio 2009. La serie è ambientata nell’universo fantascientifico di Guerre stellari e si colloca cronologicamente tra i film prequel L’attacco dei cloni e La vendetta dei Sith, raccontando i conflitti avvenuti tra la Repubblica Galattica e i separatisti durante le guerre dei cloni.

Ahsoka Tano

La giovane Padawan Jedi Ahsoka Tano appartiene alla razza Togruta e viene assegnata dal maestro Yoda ad Anakin Skywalker. La figure sarà dotata di vari punti di snodo e avrà in dotazione due spade laser.

332 ° Clone Trooper di Ahsoka

La 332a Compagnia era un’unità di soldati clonati all’interno della 501esima Legione . Fu posta sotto il comando dell’ex Jedi Padawan Ahsoka Tano e di Rex. All’interno della confezione troveremo in dotazione: una carabina blaster DC-15S e un fucile blaster DC-15A.



Mandalorian Loyalist

Nella seconda stagione della serie vengono introdotti i Mandaloriani proveniente dal pianeta Mandalore, con una forte tradizione guerriera. La figure a corredo avrà due pistole e il jet-pack.

Mandalorian Super Commando

I mandaloriani super Commando, conosciuti anche come tradizionalisti mandaloriani , erano guerrieri mandaloriani che servivano il malvagio Sith Darth Maul e il suo criminale sindacato, l’Ombra Collettiva durante le Guerre dei Cloni. In dotazione nella box troveremo: due pistole e il jet-pack.