L’universo televisivo di Star Wars continua a espandersi sempre di più: è infatti in arrivo su Disney+ e Disney+ Junior la serie animata Young Jedi Adventures, annunciata in occasione della Star Wars Celebration di quest’anno.

La serie sarà ambientata durante l’epoca dell’Alta Repubblica, timeline affrontata nei recenti romanzi e fumetti della saga, ovvero quasi 200 anni prima degli eventi narrati in Episodio I: La Minaccia Fantasma.

I protagonisti saranno dei bambini che, durante il percorso di formazione nell’affinare le capacità di essere uno jedi, dovranno imparare cosa sia la compassione, l’ autodisciplina, il lavoro di squadra, la pazienza e l’ amicizia.

Set during The High Republic era, the Original Series follows Younglings as they study the ways of the Force and become Jedi: Compassion, self-discipline, teamwork, patience, and friendship. Young Jedi Adventures is coming to Disney+ and Disney Junior spring 2023. pic.twitter.com/EbcmI98ecv — Star Wars (@starwars) May 27, 2022

Al momento non sappiamo chi sarà lo showrunner della serie ma, dato il titolo e la sinossi, appare chiaro come sia destinata a un pubblico giovanile. L’uscita sulla piattaforma di streaming è fissata alla primavera del 2023.

La timeline dell’Alta Repubblica sarà esplorata anche in The Acolyte, serie in live action descritta a metà tra il thriller e il mistero, ambientata negli ultimi giorni di quest’epoca. La protagonista sarà Amandla Stenberg, nota per il suo ruolo di Rue nel primo film della trilogia di The Hunger Games e star di The Hate U Give.

Insomma, un grande periodo per essere fan della mitica saga creata da George Lucas. Vi ricordiamo che al momento sono disponibili i primi due episodi di Obi-Wan Kenobi su Disney+ (qui la nostra recensione) e in estate arriverà Andor, serie prequel di Rogue One con Diego Luna nuovamente nei panni della spia ribelle.

Senza dimenticare di come il prossimo anno arriverà anche la terza stagione di The Mandalorian, segnando il grande ritorno di Din Djarin e Grogu.