Star Wars IX, come è stata inserita Carrie Fisher? Ecco il trucchetto!

Star Wars IX, noto come l’Ascesa di Skywalker, ha messo fine alla lunghissima saga cinematografica di Guerre Stellari iniziata con le due prime trilogie firmate da George Lucas. Alla morte prematura di Carrie Fisher, gli addetti ai lavori si sono ingegnati per inserire l’attrice (con il consenso dei familiari) all’interno dell’ultima trilogia. A distanza di mesi, ecco come hanno compiuto questo “miracolo” in computer grafica.

Il supervisore degli effetti speciali di Industrial Light & Magic, Roger Guyett, ha spiegato che il team ha raccolto tutte le scene di Carrie Fisher girate durante la realizzazione de Il Risveglio della Forza e Gli Ultimi Jedi. “J.J. Abrams non era entusiasta dell’idea di utilizzare una versione digitale di Leia. Sentiva che era appropriato includere la vera Leia nella storia, ma come si fa? Abbiamo assemblato questi enormi spezzoni di video di ciò che lei ha detto, e Chris Terrio ha essenzialmente analizzato il filmato e scritto le scene in base a quelle disponibili. Questa cosa è estremamente complicata da fare”.

Una volta conclusi i lavori di montaggi di Star Wars IX, l’unica parte del corpo di Carrie Fisher immutata è stata la sua faccia, infatti Industrial Light & Magic ha praticamente ritoccato tutto per fornire all’attrice una nuova acconciatura e un guardaroba aggiornato. “Volevamo che indossasse un costume diverso e che avesse capelli diversi, quindi abbiamo creato un personaggio digitale partendo dal suo viso“, spiega Guyett.

Lo stesso approccio è stato sfruttato per mettere insieme la scena di combattimento tra Luke e Leia durante l’allenamento Jedi. Gli addetti hanno infatti prelevato dalle scene i loro volti e hanno ricreato due personaggi digitali partendo appunto dai loro volti.

Vi ricordiamo, infine, che Star Wars IX ha compiuto il suo debutto ufficiale lo scorso dicembre 2019, e sarà disponibile nelle sale cinematografiche ancora per poco.