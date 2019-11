Star Wars IX, l’attore Grunberg ha confermato che ci sarà un importante annuncio!

L'attesa per Star Wars IX è davvero tosta per tutti gli appassionati. Tuttavia, in queste ore, Grunberg ha confermato che ci sarà un annuncio!

Il lungo cammino intrapreso da Disney, per portare a compimento la nuova trilogia di Star Wars, si sta ufficialmente concludendo con Star Wars IX, conosciuto anche come L’Ascesa di Skywalker. Manca poco più di un mese al debutto, ma non tutto è stato ancora annunciato.

Stando al profilo ufficiale di uno degli attori della pellicola, Greg Grunberg, ci sarebbe ancora un importante annuncio in canna, pronto per essere sparato dai dirigenti della Casa di Topolino nelle prossime settimane, oppure (chissà ndR) nei giorni a seguire. Naturalmente, al momento non è possibile anticipare quale sarebbe l’oggetto dell’annuncio. Purtroppo, in casi come questi, la segretezza degli addetti ai lavori è praticamente assoluta.

Nel frattempo, il regista di Star Wars IX – J. J. Abrams – conosce bene le grossissime aspettative degli appassionati, dichiarando apertamente ai microfoni di Entertainment Weekly quanto fosse consapevole dell’importanza di quest’ultimo capitolo.

“I finali sono la cosa che mi spaventano di più“, ha spiegato Abrams a Entertainment Weekly. “Si tratta di portare a termine un film in modo emotivo e significativo, e anche soddisfacente in termini di risposta a [quante più] domande possibili. Quindi, se tra anni, qualcuno sta guardando questi film, tutti e nove, stanno guardando una storia il più coerente possibile“.

Vi ricordiamo, infine, che Star Wars IX debutterà ufficialmente il prossimo 18 dicembre in tutte le migliori sale cinematografiche nostrane. Non mancheranno doverosi aggiornamenti sulla pellicola e sul brand stesso.

