Star Wars IX: J.J. Abrams conferma che ci sarà Ahsoka Tano!

A qualche giorno di distanza dall’uscita ufficiale di Star Wars IX, l’Ascesa di Skywalker, arrivano nuove informazioni che potrebbero migliorare la giornata degli appassionati di Guerre Stellari. L’ultima – in ordine cronologico – arriva da J.J. Abrams.

Stando a quanto affermato dal regista in un’intervista rilasciata a Sora News, all’interno dell’ultimo film della saga ci sarà il cameo di uno dei personaggi più interessanti di The Clone Wars e Star Wars Rebels, vale a dire Ahsoka Tano. “Mmmh, Ahsoka, eh? Beh, allora probabilmente vorrai guardarla da vicino in Star Wars IX: The Rise of Skywalker!“, spiega il regista.

La ragazza, per chi non lo sapesse, è stata Padawan di Anakin Skywalker, che le ha insegnato alcuni dei principi per diventare una delle migliori Jedi nella galassia. Tuttavia, il suo stesso maestro, una volta diventato il Signore Oscuro – Dart Vader -, ha provato a uccidere la sua giovane allieva, ma quest’ultima è riuscita a rimanere in vita.

Insomma, Star Wars IX è un lungometraggio che chiuderà l’intera narrazione di Guerre Stellari. Purtroppo, non resta altro che attendere un paio di giorni per vedere in azione Ahsoka Tano, insieme a Rey e tutti gli altri personaggio della nuova trilogia.