Star Wars IX: Kevin Smith apparirà nel film?

A pochi giorni dal debutto del film diretto da J.J. Abrams, continuano ad arrivare nuove voci di corridoio in merito alla pellicola di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker. Questa volta, il protagonista dell’indiscrezione è l’attore e regista Kevin Smith. A quanto pare, egli potrebbe avere un ruolo all’interno dell’ultimo capitolo della saga Skywalker e ad alzare il polverone, pare sia stato lo stesso regista J.J. Abrams nel corso di un’intervista con Kevin McCarthy.

Kevin Smith è da sempre un fan accanito della saga di Star Wars, motivo per il quale – secondo le dichiarazioni di Abrams – potrebbe essersi meritato un piccolo ruolo all’interno della nuova pellicola cinematografica. Dunque, sembrerebbe che nel corso di una visita sul set, effettuata da Kevin Smith, il regista di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker avrebbe deciso di accontentare il “fan speciale” facendolo partecipare alle riprese (forse). Infatti questo è quello che avrebbe affermato J.J. Abrams nel durante la recente intervista:

“By the way, could he be in better shape right now?..Now he’s a specimen..Now I find myself simply in awe of his physique.”

JJ Abrams & I talk our shared love 4 @ThatKevinSmith & Kevin’s possible role in #TheRiseOfSkywalker! #StarWars #JayAndSilentBobReboot #BluntmanAndChronic pic.twitter.com/N6rAmqghvI

— Kevin McCarthy (@KevinMcCarthyTV) December 6, 2019