Star Wars IX rappresenterà l’addio per Daisy Ridley!

Disney e Lucasfilm, in occasione dell’annuale CCXP, ha organizzato un panel dedicato interamente a Star Wars IX, conosciuto anche come l’Ascesa di Skywalker. Daisy Ridley, in un intervista, ha specificato che questo film rappresenta il “momento giusto” per dire addio alla saga.

“È davvero strano quando siamo tutti in gruppo a fare cose, e tutti silenziosamente soffriamo“, spiega Ridley in un’intervista rilasciata ai nostri colleghi di Variety. “Tutti davvero andiamo d’accordo, quindi sarà triste salutarci. Nonostante questo, penso anche a questa storia, e ciò che abbiamo fatto, al lavoro straordinario del regista e sceneggiatori, e mi rendo conto che quest’opera rappresenti il momento giusto per salutarci“.

“Quindi, sebbene fosse triste, sembra giusto. Anche se, quando il film avrà fatto il debutto, il prossimo 20 dicembre, quando avremo davvero finito, chiamerò uno ad uno per dire: ‘riportami indietro!’“, conclude l’attrice.

Durante il panel, l’attrice ha anche spiegato come il finale sarà appropriato per tutti, mentre per J.J. Abrams portare a termine questa saga (iniziata da un sontuoso Goerge Lucas ndR) è un’esperienza emotiva per tutto il cast.

“È incredibile vedere cosa hanno fatto le persone accanto a me, cosa hanno fatto questi incredibili attori [in questo film]”, spiega il regista di Star Wars IX. “È una storia molto emozionante, un’avventura enorme e divertente, ma anche molto emozionante. Ed è la fine di questa saga durata nove capitoli, e non vedo l’ora che possiate vedere non solo ciò che ha fatto il cast, ma l’intera troupe“.

Insomma, l’appuntamento – come specificato da Ridley – è fissato per il prossimo 20 dicembre, data in cui debutterà Star Wars IX. Naturalmente seguiranno doverosi aggiornamenti, tra cui notizie e articoli speciali.