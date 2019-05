Star Wars IX – L’ascesa di Skywalker: nuove immagini mostrano i personaggi

Dopo il primo trailer e vari scatti, ora delle foto esclusive di Vanity Fair mostrano nuovi dettagli riguardanti L'Ascesa di Skywalker.

Con Star Wars IX: L’Ascesa di Skywalker anche l’ultima trilogia delle “Guerre Stellari” si concluderà (almeno quella legata agli Skywalker stessi). Nata con Il Risveglio dell Forza nel 2015 l’ultima parte della “epopea” che accompagna i fan ormai da molti anni vedrà la sua chiusura a fine 2019. Dopo il primo trailer e vari scatti, ora delle foto esclusive realizzate per la rivista Vanity Fair mostrano nuovi dettagli riguardanti i protagonisti di L’Ascesa di Skywalker.

Tratta da Vanity Fair

Tra i nemici immortalati troviamo Zorri Bliss (Keri Russell) nei panni di una farabutta mascherata mentre si trova davanti ad una casa sul pianeta Kijimi, e il Generale Pryde (Richard E. Grant), leader del Primo Ordine affiancato dal Generale Hux. Tra gli alleati invece figura Jannah (Naomi Ackie) mentre cavalca un Orbak (creatura simile ad un cavallo) e mira con l’arco, affiancata da un Finn a sua volta su un Orbak bianco.

Star Wars IX: L’Ascesa di Skywalker arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 18 dicembre 2019 (un giorno prima degli altri paesi), vedendo il ritorno al timone di J.J. Abrams. Il film vede nel cast Daisy Ridley nei panni di Rey, Adam Driver in quelli di Kylo Ren, John Boyega come Finn, Oscar Isaac nei panni di Poe Dameron, Kelly Marie Tran come Rose Tico, Lupita Nyong’o come Maz Kanata. Presente anche Domhnall Gleeson come il Generale Hux, Billy Dee Williams che torna nei panni di Lando e infine anche Mark Hamill nei panni di Luke Skywalker. Nel film comparirà anche Carrie Fisher con del girato fatto durante il precedente film.

Star Wars IX: L’Ascesa di Skywalker sarà una delle due uscite di quest’anno: affianco ad esso, arriverà anche The Mandalorian, serie tv disponibile dal 12 novembre su Disney+ (che in Italia arriverà agli inizi del 2020).