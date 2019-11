Star Wars IX: Millennium Falcon in pericolo nel nuovo trailer

Nonostante il nuovo trailer internazionale duri solamente un minuto circa, è facile capire che l’iconica astronave, il Millennium Falcon, della saga di Star Wars si trova in grave pericolo. Infatti, a quanto pare, secondo quello che si può vedere nel nuovo video dedicato a Star Wars: L’ascesa di Skywalker – che troverete di seguito – molto probabilmente assisteremo all’ultimo volo del Millennium Falcon. L’astronave è in una situazione molto critica e quindi potrebbe essere distrutta. Dunque, anche l’intero equipaggio – composto da Poe Dameron interpretato da Oscar Isaac, Finn interpretato da John Boyega, Joonas Suotamo nei panni di Chewbacca e Klaud – mette a rischio la propria vita.

Ovviamente non è la prima volta che il Millennium Falcon affronta situazioni di questo genere, basti pensare a quando Rey – in Star Wars: Il Risveglio della Forza – si è trovato in una situazione molto pericolosa, a bordo dell’astronave, per sottrarsi all’attacco dei nemici. Infatti, è stato lo stesso regista J.J. Abrams ad affermare che questo tipo di situazioni lo hanno sempre “affascinato”. A tal proposito il regista Abrams avrebbe recentemente affermato quanto segue:

“Quando guardi il Falcon o un Destroyer, pensi di aver visto quelle astronavi in ogni genere di situazione. Di solito nello spazio o quando stanno lasciando o atterrando su un pianeta o un asteroide. L’idea di avere la possibilità del Falcon che scoppia tra gli alberi o malapena riesce a decollare da Jakku sono dei modi divertenti per poterlo utilizzare”.

Insomma, la data di uscita di Star Wars: L’ascesa di Skywalker è sempre più vicina e la curiosità da parte dei moltissimi fan non fa altro che aumentare. Dunque, non ci resta che attendere il 18 dicembre prossimo per capire, effettivamente, come si evolveranno le vicende e quali saranno le sorti dell’iconica astronave Millennium Falcon insieme al suo equipaggio. In ogni caso, cosa ne pensate del nuovo trailer?