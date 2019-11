Star Wars IX: nuovo poster IMAX con Leia e Luke Skywalker

Si tratta di un’immagine che, molto probabilmente, farà “emozionare” i fan più fedeli alla saga di Star Wars. Infatti il nuovo poster IMAX dedicato alla pellicola cinematografica di Star Wars: L’ascesa di Skywalker rappresenta, insieme, la Principessa Leila e Luke Skywalker. Dunque i due personaggi, tra i più amati della saga, tornano in un poster molto suggestivo. Quindi il post condiviso su Twitter – che ormai sta facendo il giro del web e che troverete di seguito – conferma il ritorno di due storiche icone dell’universo di Guerre Stellari.

Infatti, vista la scomparsa di Carrie Fisher, attrice che interpretava il personaggio della Principessa Leila, non tutti credevano in un suo ritorno nel capitolo di Star Wars: L’ascesa di Skywalker. Ebbene, pare che ora non ci siano più dubbi poiché – grazie alla bravura del regista J.J. Abrams e al suo team – è stato possibile realizzare le scene all’interno delle quali appare Leila attraverso il montaggio di frame inediti del film di Star Wars: Il Risveglio della Forza.

Check out the #IMAX exclusive artwork for @StarWars: #TheRiseOfSkywalker! Don’t wait to get your IMAX tickets, experience the epic conclusion to the Skywalker saga that’s over 40 years in the making. See it in IMAX theatres Dec 20. Reserve your seat today: https://t.co/iV6hDdq6FY pic.twitter.com/VCCxMqvzw0 — IMAX (@IMAX) November 29, 2019

Invece, la situazione è ben diversa per un altro personaggio, vale a dire Luke Skywalker. Infatti, tutti sapranno bene che egli si è sacrificato per aiutare Leila e i ribelli. Per questo motivo, molto probabilmente assisteremo al ritorno di Luke Skywalker sotto forma di Fantasma di Forza, anche se si tratta solamente di un’ipotesi non confermata. Dunque, per scoprire come si evolveranno le vicende in Star Wars: L’ascesa di Skywalker, non ci resta che attendere l’uscita ormai imminente della pellicola, prevista per il 18 dicembre prossimo.

Ricordiamo che del cast faranno parte, oltre a Mark Hamil nei panni di Luke Skywalker, anche , Daisy Ridley, Domhnall Gleeson, Oscar Isaac, Keri Russell e Billie Lourd, Lupita Nyong’o, Kelly Marie Tran, Dominic Monaghan, John Boyega, Adam Driver, Richard E. Grant, Anthony Daniels, Billy Dee Williams, Dave Chapman, Joonas Suotamo, Matt Smith, Jimmy Vee, Naomi Ackie e Brian Herring.