Star Wars IX, J.J. Abrams a ruota libera su The Last Jedi!

Star Wars, come ben noto, è passato dalle mani di George Lucas a quelle di J.J. Abrams e Rian Johnson. In particolare, il primo si è dedicato alle prime due trilogie, mentre Abrams e Johnson hanno curato l’ultima alternandosi a staffetta.

A pochi giorni di distanza dal debutto ufficiale di Star Wars: l’Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams è intervenuto su una questione particolarmente dolente per gli appassionati, vale a dire le scelte fatte da Johnson in The Last Jedi che avrebbero potuto ripercuotersi in maniera irreversibile in l’Ascesa di Skywalker.

Il regista, malgrado le convinzioni degli appassionati, ha tranquillizzato tutti, affermando che nulla ha impedito la conclusione della serie, nemmeno la sceneggiatura di Johnson. “È come se avesse fatto le sue scelte per me, un appassionato, un lettore della sceneggiatura, un fan di Star Wars… è stato divertente leggere la versione di qualcuno che guardava in quel modo uno spettatore. […] L’ho adorato per questo“.

“Quando ho letto la sua prima bozza, mi ha fatto ridere, perché ho immaginato la sua interpretazione e la sua voce“, spiega Abrams a Rolling Stone. “Ho anche visionato i tagli del film mentre lavorava, e ho apprezzato le scelte che ha fatto come regista. Probabilmente avrei fatto diversamente, come lui avrebbe compiuto scelte diverse se avesse diretto l’ultimo episodio“.

Insomma, non resta altro che aspettare qualche settimana per scoprire la conclusione della trilogia di Guerre Stellari. Appuntamento, quindi, al prossimo 20 dicembre!