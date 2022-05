Gli showrunner di Lucasfilm hanno finalmente confermano le finestre di uscita di diverse serie di Star Wars, tra cui la terza stagione di The Mandalorian, Andor e Ahsoka in arrivo su Disney Plus dopo la serie Obi-Wan Kenobi.

Star Wars: la finestra d’uscita della terza stagione di The Mandalorian, Andor e Ahsoka

Creata da Jon Favreau e prodotta da Lucasfilm The Mandalorian è la prima serie televisiva live-action ambientata nell’universo di Guerre Stellari. Le vicende si svolgono circa cinque anni dopo quelle narrate nel film Il ritorno dello Jedi e 25 anni prima di quelle de Il risveglio della Forza. Nel cast di The Mandalorian Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Werner Herzog, Nick Nolte, Emily Swallow, Taika Waititi, Giancarlo Esposito e Omid Abtahi. Le prime due stagioni sono uscite nel 2019 e nel 2021.

Andor è invece un prequel di Rogue One, il film del 2016 che raccontava la storia di come l’Alleanza Ribelle avesse rubato i piani della Morte Nera. Ambientata quindi nel medesimo orizzonte temporale di Obi-Wan Kenobi, ossia nei primi anni dell’ascesa dell’Impero (tra La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza), Andor dovrebbe mantenere il suo tono più oscuro rispetto ad altri prodotti del franchise. Diego Luna riprenderà il suo ruolo di spia ribelle Cassian Andor.

Ahsoka, serie che vedrà Rosario Dawson nuovamente nei panni del personaggio interpretato in The Mandalorian, riprenderà alcuni archi narrativi rimasti in sospeso nelle produzioni animate. Nel cast troviamo anche Mary Elizabeth Winstead, star di Birds of Prey, e Natasha Liu Bordizzo in quelli di Sabine Wren.

Secondo Vanity Fair, Andor arriverà alla fine dell’estate, seguito dalla terza stagione di The Mandalorian alla fine del 2022 o all’inizio del 2023 e da Ahsoka a un certo punto del 2023. Altri progetti confermati, come The Acolyte, arriveranno molto più in là. Obi-Wan Kenobi debutta su Disney+ il 27 maggio.

Recuperate il cofanetto con La Saga di Skywalker completa su Amazon!

L’offerta di Disney Plus