Star Wars: La Morte Nera diventa macchina da popcorn

Girando per la rete vi imbatterete in questo oscuro oggetto del desiderio: direttamente da Star Wars, la Morte Nera diventa una macchina da popcorn.

Quando un’armata di Stormtrooper, ma anche giovani Padawan, o tribù intere di Wookies rientrano da lunghe battaglie (ma anche intense giornate di cosplay!), non è saggio farli arrabbiare.

Come possiamo farli rilassare? Semplice!

Iniziamo le procedure per armare il cannone stellare della Morte Nera di Star Wars caricando un bel sacchetto di popcorn. Non servirà né olio né burro, né tanto meno fare appello alla Forza che tutto circonda.

Basta possedere una presa di corrente per generare i 1100 watt di aria calda necessaria a cucinare i popcorn. Per prima cosa aprite la metà superiore della Death Star. Quindi, utilizzando la scala graduata all’interno, valuterete il piano di carico degli armamenti. Accendete il reattore, e osservate con stupore la distruzione di interi pianeti… con una cascata di popcorn caldi!

E se proprio non ne potete fare a meno, rilassatevi davanti al caminetto pensando a come stanare la feccia ribelle, mentre l’Impero Galattico si espande. Proprio come un gigantesco chicco di grano.