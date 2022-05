Dopo il grande successo ottenuto da The Mandalorian era evidente che Lucasfilm e Disney non si sarebbero fermati dopo soltanto tre stagioni. In occasione della Star Wars Celebration è stato infatti ufficializzato che la quarta stagione della serie incentrata su Din Djarin (Pedro Pascal) è già in lavorazione.

La quarta stagione di The Mandalorian è già in lavorazione

Ad annunciarlo è stato Jon Favreau intervistato ai microfoni di CinemaBlend, spiegando i vantaggi dello scrivere un serial televisivo rispetto a un film: “Siamo fortunati di non dover affrettarci per riuscire a far entrare tutto in un’ora e mezzo o due di film. Con il format televisivo è tutta un’altra storia. Al momento Dave Filoni è impegnato con la serie su Ahsoka, mentre io sto scrivendo la quarta stagione di The Mandalorian”.

Creata da Jon Favreau e prodotta da Lucasfilm The Mandalorian è la prima serie televisiva live-action ambientata nell’universo di Guerre Stellari. Le vicende si svolgono circa cinque anni dopo quelle narrate nel film Il ritorno dello Jedi e 25 anni prima di quelle de Il risveglio della Forza. Nel cast di The Mandalorian Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Werner Herzog, Nick Nolte, Emily Swallow, Taika Waititi, Giancarlo Esposito e Omid Abtahi. Le prime due stagioni sono uscite nel 2019 e nel 2021.

La terza stagione di The Mandalorian arriverà su Disney+ a febbraio 2023. Al momento sappiamo che Din Djarin si recherà su Mandalore assieme al piccolo Grogu ed è stato confermato il ritorno di Kate Sackhoff nei panni di Bo-Katan, presumibilmente nelle vesti di antagonista. Tornerà anche Giancarlo Esposito nei panni del perfido Moff Gideon.

Vi ricordiamo che Mando è apparso anche in The Book of Boba Fett, aiutando il noto cacciatore di taglie nella sua guerra contro il Pyke Syndicate.