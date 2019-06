Star Wars : la serie a fumetti con “Ribelli e Ladri” entra in una nuova saga e cambia team creativo

La serie a fumetti di Star Wars edita da Marvel Comics, entra in un nuovo arco narrativo e cambia team creativo.

La serie a fumetti di Star Wars edita da Marvel Comics ed ambientata all’interno del canone cinematografico, si appresta ad entrare in un nuovo arco narrativo temporalmente l poco prima degli eventi de Star Wars: L’Impero Colpisce Ancora.

La nuova saga dal titolo “Ribelli e Ladri!” avrà inizio dal sessantottesimo albo e farà scoprire cosa accadrà poco prima che Darth Vader dia la caccia spietata a Luke Skywalker. La trama è incentrata su Luke ed i suoi compagni lanciati in una missione disperata volta ad impedire all’Impero di scovare la nuova base dei ribelli, avventira che li porterà a dividersi in tre squadre: Han e Leia si ritroveranno in incognito in un mondo noir sospeso tra romanticismo e pericoli, Luke ed Artoo affronteranno l’Executor a bordo di un solo X-Wing, mentre Chewie e C-3PO (il più improbabile duo di Star Wars possibile) si alleano in vista di un’avventura particolare.

L’autore al timone della serie sino a questo momento, Kieron Gillen, aveva annunciato all’inizio dello scorso anno che il suo viaggio nella galassia molto, molto lontana avrebbe volto al termine nei mesi successivi, e la conferma arriva proprio in queste ore: “Questo è l’albo sessantasette, il capolinea della mia storia, poi me ne andrò”, aveva condiviso ai suoi fan tramite la sua newsletter. “Non ci sono attualmente altri piani per un mio coinvolgimento all’interno del mondo di Star Wars – anche perché sospetto di aver detto tutto ciò che avevo da dire nei fumetti riguardo questi personaggi… almeno in questo momento.” Gillen è stato un punto fermo nella scrittura di Star Wars dal lancio della nuova lineup di comics dedicati nel novembre del 2017, inizialmente sulla serie solista dedicata a Darth Vader, e in seconda battuta sceneggiando i testi di ben venti albi di Doctor Aphra, sin dal suo debutto.

A sostituirlo arriverà Greg Pak, autore di molti one-shot della serie Star Wars: Age of Rebellion, mentre ai disegni salirà a bordo Phil Noto, che in passato aveva già preso a parte nella serie dedicata a Poe Dameron.