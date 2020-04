Star Wars: l’addio di Mark Hamill alla saga di George Lucas!

Recentemente, Disney ha pubblicato un cofanetto speciale dedicato alla storia di Star Wars, che omaggia nei migliori dei modi la cosiddetta “Skywalker Saga”. Tra i tanti contenuti speciali (e ai suoi 27 dischi Blu-Ray), all’interno della confezione è presente una lettera scritta da Mark Hamill, l’attore che ha vestito i panni di Luke Skywalker.

Mark Hamill, in un post sul proprio account Twitter, ha condiviso questa lettera, che vi riporteremo di seguito. “Nel 1976, quando Carrie [Fisher], Harrison [Ford] ed io stavamo effettuando i nostri primi provini in quello che allora veniva chiamato ‘Le avventure di Luke, trascritte dal Diario dei Whills, Saga I: Le Guerre Stellari’, non avevamo modo di sapere che questo piccolo film spaziale avrebbe potuto lanciare un’incredibile avventura”.

“Per alcuni di voi, questo viaggio è iniziato proprio con noi più di 40 anni fa, […] nelle decine di cinema nei primi giorni d’uscita di Star Wars. Potresti esserti unito a noi lungo la strada, dalla straziante saga della discesa del giovane Anakin al Lato Oscuro nella trilogia prequel o durante la nuova generazione di eroi della trilogia sequel”.

Nel post (che vi proponiamo all’interno dell’articolo ndR), Mark Hamill scrive la seguente frase “Alcuni pensieri quando un’era finisce e un’altra inizia…“. Probabilmente, l’attore di Star Wars vuole stuzzicare gli appassionati, e in effetti Lucasfilm ha in serbo alcune pellicole che sono state pianificate per il 16 dicembre 2022, il 20 dicembre 2024 e il 18 dicembre 2026.

Insomma, la saga di Star Wars (in qualsiasi sfaccettatura ndR) sembra non concludersi con il nono capitolo uscito lo scorso dicembre. Naturalmente, seguiranno doverosi aggiornamenti in merito, continuate a seguirci.

A few thoughts as one era ends and another begins…#StarWars pic.twitter.com/ZucNHEPtaS — Mark Hamill (@HamillHimself) April 3, 2020