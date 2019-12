Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Burger King regala Whopper a chi spoilera il film

I fan di Star Wars di tutto il mondo fremono per l’uscita al cinema di Star Wars – Episodio IX: L’Ascesa di Skywalker attesa per il 18 dicembre. Burger King, consapevole di ciò, ha pensato bene di realizzare una strana campagna promozionale che sta creando non poca confusione tra i fan della saga. In Germania, infatti, la nota catena di fast food ha deciso di regalare un hamburger a coloro i quali accettano di leggere gli spoiler del film.

Burger King ha inoltre pubblicato un video promozionale che ufficialmente non è collegato alla campagna marketing del film, ma che rivela alcune anticipazioni che al momento non possono essere smentite. Anche sull’applicazione del fast food è presente un banner pubblicitario che invita i consumatori a leggere ad alta voce tutti i possibili spoiler riguardanti Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, così da poter ricevere un coupon da presentare nei punti vendita aderenti all’iniziativa e ricevere un Whopper gratis.

L’iniziativa è stata realizzata dall’agenzia pubblicitaria Grabarz & Partner, ma ha già sollevato un polverone mediatico non indifferente. Le polemiche maggiori riguardano sia l’applicazione che presenta dei riferimenti al film, sia lo spot che è stato realizzato in un punto vendita interamente addobbato a tema Star Wars con spoiler in ogni immagine o oggetto presente.

It’s not an official thing. It’s a BK marketing stunt. — Matt Martin (@missingwords) December 12, 2019

La Disney, comunque, non ha approvato l’iniziativa e al momento non si conoscono le decisioni che prenderà. Il fatto, però, che non sia stato richiesto esplicitamente di rimuovere i dettagli dall’applicazione di Burger King e dallo spot farebbe ipotizzare che non ci sia nulla che possa rovinare la visione del film da parte dei fan. Alcuni dettagli, invece, sembrano collegati ai materiali ufficiali provenienti dal film. Insomma, non resta che attendere il 18 dicembre per evitare qualsiasi altro spoiler.