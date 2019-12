Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, le domande alle quali il film non risponde (spoiler)

Il regista del nuovo film dell’ultima trilogia di Star Wars, J.J. Abrams, ha avuto recentemente un’intervista con Popcorn with Peter Travers e ha spiegato i motivi per cui il suo Star Wars: L’Ascesa di Skywalker non risponde a tutte le domande dei fan della saga.

Queste le parole del regista:

“Sapevamo già durante la realizzazione che questo film dovesse essere la conclusione dell’intera trilogia, che dovesse rappresentare un vero e proprio finale. Eppure ci sono alcune cose che… insomma, ecco cosa penso di Star Wars. Il motivo per cui adoravo la trilogia originale così tanto – molto più della trilogia prequel – è che la trilogia originale poneva alcune domande e lasciava allo spettatore immaginare il resto. Ti faceva fare due più due da solo.”

J.J. Abrams, infatti, non ha sopportato la decisione presa con la trilogia prequel di rispondere necessariamente a tutte le domande:

“Non sono il tipo a cui interessa sapere dei midi-chlorian, non è una cosa che fa per me. Con questo non intendo dire che abbiamo realizzato un film che ignori del tutto gli otto precedenti, anzi. […] Quello che intendo dire è che di risposte c’è bisogno, ma non credo che spiegare ogni cosa sia necessario per il successo di una storia.”

Ma quali sono le domande più importanti alle quali Star Wars: L’Ascesa di Skywalker non pone risposte? Ve le riassumiamo brevemente.

Avvertiamo i lettori che in questo articolo sono descritte alcune scene e potrebbero rivelarsi degli spiacevoli spoiler.

Cosa avrebbe detto Finn a Rey se fossero caduti nelle sabbie mobili? Gli avrebbe dichiarato il suo amore? Come ha fatto l’Imperatore Palpatine a sopravvivere anche dopo essere stato scaricato violentemente nella fossa della Morte Nera da Darth Vader ne Il ritorno dello Jedi? Come ha fatto Kylo a scendere dalle rovine della Morte Nera dopo che Rey ha preso la sua nave? Qual era l’accordo con la linea di sangue di Palpatine? Chi era la fortunata signora Palpatine? Quanti figli generò Palpatine? Quale era la natura della relazione di Palpatine con suo figlio/il padre di Rey? Palpatine ha generato il figlio prima o dopo essere apparentemente morto? Anche il figlio di Palpatine era un potente possessore della Forza o ha saltato una generazione? Qual è la storia della mamma di Rey? Che cos’è esattamente una diade della Forza? Finn è sensibile alla Forza? Come mai funzionava ancora l’X-wing di Luke dopo aver trascorso tutti quegli anni immersi nell’acqua salata? Il sistema elettrico non dovrebbe essere distrutto? Inoltre, Luke non ha usato un pezzo di nave come porta della sua capanna in The Last Jedi? Perché Palpatine ha creato Snoke? Chi ha pagato, costruito e presidiato la gigantesca flotta di Star Destroyer di Final Order? Come mai la Resistenza non ha notato tutte le attività su e intorno al pianeta Sith Exegol? In che modo Maz Kanata ha ottenuto la spada laser blu di Luke? Si attende una risposta a questa domanda dal lontano 2015. Se Luke e Leia sapevano che Rey era sempre stata la nipote di Palpatine, perché non l’hanno mai detto?

Ricordiamo che Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams è al cinema dal 18 dicembre.