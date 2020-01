Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è il film con la percentuale più bassa di gradimento

Su Rotten Tomatoes (potete dare un’occhiata a questo link per saperne di più), Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è il film con la percentuale di gradimento più bassa rispetto a tutta la serie di film realizzati fino ad ora per il franchise Star Wars. Il tomatometro segna la bassissima percentuale del 52%, mentre il gradimento del pubblico è decisamente più alto, portando a casa il risultato ottimo dell’ottantasei percento.

Mentre il film animato di Star Wars: The Clone Wars ha ancora tecnicamente il punteggio minore in tutto il franchise con il 18%, Star Wars: La Minaccia Fantasma è stato il detentore del peggior punteggio percentuale, per quanto riguarda i film, per qualche tempo al 53%. Quel posto è stato ora occupato da Star Wars: L’Ascesa di Skywalker. Nel frattempo, Star Wars: L’Impero Colpisce Ancora è ancora il detentore del punteggio più alto della serie su Rotten Tomatoes con un 94%. La serie tv animata con il punteggio più alto, a dir poco stratosferico, di tutto il franchise è Star Wars Rebels, così tanto amato da pubblico e critica da portarsi a casa uno spaziale 100% di gradimento.

Su Rotten Tomatoes, la classifica di gradimento dei film che fanno parte del franchise è la seguente, in ordine dal più amato al più odiato:

Episodio V: L’Impero Colpisce Ancora 94% Episodio IV: Una Nuova Speranza 93% Episodio VII: Il Risveglio della Forza 93% Episodio VIII: L’Ultimo Jedi 91% Rogue One: A Star Wars Story 83% Episodio VI: Il Ritorno dello Jedi 82% Episodio III: La Vendetta dei Sith 80% Solo: A Star Wars Story 70% Episodio II: L’Attacco dei Cloni 65% Episodio I: La Minaccia Fantasma 53% Episodio IX: L’Ascesa di Skywalker 52%

Se ancora non avete visto Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, nelle sale cinematografiche ormai da un mese, ecco a voi la sinossi ufficiale del film: Lucasfilm e il regista JJ Abrams uniscono nuovamente le forze per condurre gli spettatori in un viaggio epico in una galassia lontana. Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è la conclusione avvincente della saga di Skywalker, dove vedremo nascere nuove leggende e la battaglia per la libertà deve ancora combattersi.